Почти 10 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД в 2018 году

С начала 2018 года на объектах Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов услугами помощи и сопровождения воспользовались более 9,6 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (на 8% больше, чем в 2017 году). Большая часть заявок поступает на вокзалы Свердловской магистрали через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД».

Пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут бесплатно воспользоваться такими сервисами, как сопровождение от/до автотранспорта, по территории вокзального комплекса, а также его основным зонам; получить содействие при оформлении проездных документов на вокзале, пользовании камерой хранения и другими услугами. При необходимости маломобильному пассажиру предоставят вспомогательные технические средства для передвижения, помогут доставить ручную кладь и сесть в поезд.

Для содействия маломобильным пассажирам на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях действуют специализированные службы. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Холдинг «РЖД» систематически работает над улучшением условий и повышением доступности поездок для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, на вокзалах Свердловской магистрали последовательно формируется безбарьерная среда, создаются условия для комфортного пребывания. В ходе масштабной реконструкции был полностью адаптирован для всех категорий маломобильных пассажиров вокзал Екатеринбург. Продолжаются работы по комплексной адаптации вокзалов Пермь-2 и Тюмень.

Ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированными купе (за счет приобретения новых и модернизации существующих). Конструкцией таких вагонов предусмотрены также подъемные посадочные устройства, увеличенная ширина дверей вагона, тамбурной зоны и коридора, что позволяет пассажиру передвигаться в кресле-коляске.

Чтобы воспользоваться ситуационной помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо позвонить оператору ЦСМ по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00 добавочный 1 (в тоновом режиме). Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных дней.