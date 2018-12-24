Хотел стрелять в лицо: в Екатеринбурге многодетную семью под дулом пистолета выгнали из общежития

В Екатеринбурге многодетная семья осталась без крыши над головой после того, как хозяйка комнаты в общежитии на улице Гастелло выселила арендаторов. По словам матери троих детей Екатерины, ее избил пьяный мужчина с пистолетом, который пришел в качестве «группы поддержки» законной владелицы жилплощади.

Старшему ребенку в семье 8 лет, а младшему всего год. Фото:личный архив семьи

- Мы снимаем эту комнату с октября за семь тысяч рублей в месяц, - рассказывает Екатерина. – Сразу же обговорили со Светланой Михайловной (хозяйка комнаты – прим.ред.), что не сможем платить за месяц вперед, а только в рассрочку.

В середине декабря арендаторов попросили освободить помещение, но семья отказалась, ссылаясь на договор. При этом он был составлен от руки на скомканном листе бумаги.

Общежитие на окраине Екатеринбурга находится. Фото: Google maps

Первый «визит» хозяйка нанесла Екатерине и ее мужу Андрею 20 декабря и попыталась выломать дверь, тогда же супруги увезли детей к родителям. В ночь на воскресенье Светлана Михайловна пришла вместе с дочерью и подвыпившим вооруженным мужчиной.

Все происходящее в тот момент Екатерина записала на диктофон. На ней слышно, как некий мужчина, якобы, угрожает пистолетом и целится в лицо Андрею.

Чтобы выслушать позицию второй стороны мы обратились к законной владелице комнаты. Она заявила, что имела полное право выселить семью, так как продала жилплощадь.

Разборки в общежитии Екатеринбурга 00:00 00:00

- Я с самого начала хотела решить вопрос по-хорошему, - делится хозяйка комнаты. – Катя трубку не брала, дверь мне не открывала. Какой у меня оставался выход? Даже юристы сказали, что я действовала правильно. Но никакого пистолета не было! Откуда у обычного человека огнестрельное оружие?!

Муж Екатерины с ребенком. Фото: личный архив семьиФото: Алексей БУЛАТОВ

После потасовки у Екатерины остались синяки и ссадины, она с мужем написала заявление в полицию, а общественные организации уже ищут для них временное жилье.

- В ночь с 22 на 23 декабря в дежурную часть территориального ОВД поступило порядка 10 сообщений от обеих сторон, но ни одного тревожного сообщения об угрозе оружием, - пояснили в пресс-группе городского УМВД. - По каждому факту на место выезжала группа немедленного реагирования. Съемщики жилья направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Под личный контроль взял ситуацию и глава уральского родительского комитета Евгений Жабреев. Он критически отнесся к действиям сотрудников полиции и собирается написать заявление в прокуратуру.