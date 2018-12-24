2018-12-24T10:10:06+03:00
Происшествия

Хотел стрелять в лицо: в Екатеринбурге многодетную семью под дулом пистолета выгнали из общежития

Обе стороны конфликта обратились в полицию
Олег Галимов
Поделиться:
Екатерина сидит дома с детьми, а ее муж работает грузчиком. Фото: личный архив семьиЕкатерина сидит дома с детьми, а ее муж работает грузчиком. Фото: личный архив семьи
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге многодетная семья осталась без крыши над головой после того, как хозяйка комнаты в общежитии на улице Гастелло выселила арендаторов. По словам матери троих детей Екатерины, ее избил пьяный мужчина с пистолетом, который пришел в качестве «группы поддержки» законной владелицы жилплощади.

Старшему ребенку в семье 8 лет, а младшему всего год. Фото:личный архив семьи

Старшему ребенку в семье 8 лет, а младшему всего год. Фото:личный архив семьи

- Мы снимаем эту комнату с октября за семь тысяч рублей в месяц, - рассказывает Екатерина. – Сразу же обговорили со Светланой Михайловной (хозяйка комнаты – прим.ред.), что не сможем платить за месяц вперед, а только в рассрочку.

В середине декабря арендаторов попросили освободить помещение, но семья отказалась, ссылаясь на договор. При этом он был составлен от руки на скомканном листе бумаги.

Общежитие на окраине Екатеринбурга находится. Фото: Google maps

Общежитие на окраине Екатеринбурга находится. Фото: Google maps

Первый «визит» хозяйка нанесла Екатерине и ее мужу Андрею 20 декабря и попыталась выломать дверь, тогда же супруги увезли детей к родителям. В ночь на воскресенье Светлана Михайловна пришла вместе с дочерью и подвыпившим вооруженным мужчиной.

Все происходящее в тот момент Екатерина записала на диктофон. На ней слышно, как некий мужчина, якобы, угрожает пистолетом и целится в лицо Андрею.

Чтобы выслушать позицию второй стороны мы обратились к законной владелице комнаты. Она заявила, что имела полное право выселить семью, так как продала жилплощадь.

Разборки в общежитии Екатеринбурга

00:00
00:00

- Я с самого начала хотела решить вопрос по-хорошему, - делится хозяйка комнаты. – Катя трубку не брала, дверь мне не открывала. Какой у меня оставался выход? Даже юристы сказали, что я действовала правильно. Но никакого пистолета не было! Откуда у обычного человека огнестрельное оружие?!

Муж Екатерины с ребенком. Фото: личный архив семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муж Екатерины с ребенком. Фото: личный архив семьиФото: Алексей БУЛАТОВ

После потасовки у Екатерины остались синяки и ссадины, она с мужем написала заявление в полицию, а общественные организации уже ищут для них временное жилье.

- В ночь с 22 на 23 декабря в дежурную часть территориального ОВД поступило порядка 10 сообщений от обеих сторон, но ни одного тревожного сообщения об угрозе оружием, - пояснили в пресс-группе городского УМВД. - По каждому факту на место выезжала группа немедленного реагирования. Съемщики жилья направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Под личный контроль взял ситуацию и глава уральского родительского комитета Евгений Жабреев. Он критически отнесся к действиям сотрудников полиции и собирается написать заявление в прокуратуру.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Новости 24
В Кургане требуют отставки депутата Гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку
Мэр Екатеринбурга заступился за незрячего, которому кондуктор грозилась сломать руки и ноги
В Тугулыме под суд пойдет пара, которая обворовывала пенсионеров с помощью денег из банка приколов
Уралец за долги по кредиту лишился грузовика
Похолодает до -32: свердловчан ждет неделя аномальных морозов
Три столетия и пять стран: в Оперном театре Екатеринбурга стартовали рождественские концерты
В Екатеринбурге на станции метро «площадь 1905 года» умерла женщина
Свердловские власти нашли дом для пенсионера из Полевского, живущего в гараже
Это попадет в музей: В Екатеринбурге известный дизайнер представит новогоднюю коллекцию
В Екатеринбурге сгорела иномарка «Renault Duster»
Депутат Госдумы предложил закрыть исправительные колонии в Нижнем Тагиле
«Представляли Свердловскую область»: семья из Качканара заняла призовое место в спортивном фестивале среди стран СНГ
На Урале надзиратели колоний и следователи СИЗО сразились в «Counter-Strike»
Свердловских автомобилистов предупреждают об аномальных морозах до -32 градусов
Ушла из-за ссоры с матерью: в Екатеринбурге спустя две недели нашли пропавшую студентку
«Это правильное дело»: мэр Екатеринбурга поздравил детей и ветеранов, переодевшись в Деда Мороза
Два уральских ученых за свои разработки получат от Правительства РФ по два миллиона рублей
Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей
В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнего юношу
В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива
В них горит огнем рок-н-ролл: Настя Полева помогла активистам добиться аллеи Кормильцева в Екатеринбурге