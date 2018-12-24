Пока только по палате, но уверенно: сбитая бесправным гонщиков в Екатеринбурге молодая мама начала ходить

Пешеходы, сбитые в Екатеринбурге два месяца назад бесправным гонщиком, медленно, но верно идут на поправку. Об этом рассказал муж и отец пострадавших в аварии женщины и двухгодовалого малыша.

По словам Павла, Екатерина пока только по палате и коридору, но уже начала самостоятельно ходить.

- Поражаюсь ее оптимизму и силе духа. Температурит немного, но врачи хотят выписать ее на неделе. Дома и стены помогают, и больничных инфекций нет, - делится мужчина.

Фото: Павел Норицын

Постепенные улучшения есть и у маленького сына. У ребенка наладился аппетит и общение с родными: малыш всех узнает и активно выражает эмоции.

- Уверен, что поставлю его на ноги, всё для этого у нас есть, - говорит Павел. - Врачи пока ничего не прогнозируют, пока планово переводимся в неврологию, там посмотрим. Не сдаемся. - Спасибо всем, кто помогал и помогает. Катиной маме пришлось уволиться с работы, мне тоже работать пока некогда. Живем в больницах, и нас выручает только эта помощь от всего города.

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