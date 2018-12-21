На Урале начали продавать тарелки с Путиным за 32 тысячи рублей

Знаменитое на Урале предприятие «Фарфор Сысерти» запустило в продажу ограниченную серию тарелок с изображением портретом президента России Владимира Путина. Вся посуда изготавливается в ручную и имеет маркировку «Эксклюзив».

Декоративная тарелка с главой государства продается за 32 600 рублей. Один из самых дорогих сувениров завода можно заказать на сайте «Форфора Сысерти».

- Вся продукция относится к народно-художественным промыслам России, это означает, что в нее вкладывается тепло рук живописцев и частичка их души, - говорится на сайте завода. - Каждое изделие наполнено легким и воздушным настроением, эмоциями и чувствами; не существует двух абсолютно одинаковых росписей.

Тарелка за 28 тысяч рублей. Фото: «Фарфор Сысерти»

Среди прочих товаров имеются декоративные тарелки с портретами семьи Николая II, стоимость от 28 до 40 тысяч рублей.

Бюст Николая II. Фото: «Фарфор Сысерти»

Также можно приобрести бюст последнего российского царя, цена котрого 40 480 рублей.