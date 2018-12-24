2018-12-24T12:47:04+03:00
Экономика

Брать кредиты стало проще, а расплачиваться картой – дешевле

Промсвязьбанк запустил новую акцию и сделал бесплатные платежи по картам
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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К празднику банк приготовил для уральцев подарокК празднику банк приготовил для уральцев подарокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы ждем новогоднего чуда как очередного понедельника, после которого что-то обязательно должно измениться. Но часто ничего не происходит, потому что понедельник – это обычный день недели, а Новый год – очередной традиционный праздник. Тем не менее, желаний не становится меньше, поэтому банки стараются создать максимально комфортные условия для их реализации. Если года три назад ставки по потребительским кредитам были не совсем привлекательными, то сейчас кредит можно получить от 9,9% годовых. От 100 000 рублей до 3 миллионов рублей, минимум документов, без поручителей и залога – то, что раньше было мечтой, стало реальностью в Промсвязьбанке. К тому же при соблюдении всех условий договора банк со временем снижает ставку на 3%.

КУПИЛ БОЛЬШЕ, ЗАПЛАТИЛ МЕНЬШЕ

Новогодняя суматоха. Вы набрали полную корзину продуктов и подарков, а расплатиться вы можете кэшбэком с прошлых покупок. Здорово? В марте 2018 года Промсвязьбанк выпустил на рынок новый продукт – кредитную карту с кэшбэком за траты и за пополнения карты «Двойной кэшбэк». Теперь пользователи могут получать до 10% кэшбэка за покупки в категориях «рестораны, кафе и фаст-фуд», за билеты в кинотеатрах, оплату услуг такси и каршеринга. За все остальные траты по карте кэшбэк составляет 1%. Такой же кэшбэк - 1% - вы получите за пополнение карты на любую сумму через банкоматы Промсвязьбанка и через мобильный или интернет-банк. Максимальный ежемесячный кэшбэк - 2 000 баллов (рублей).

Возврат средств происходит баллами по курсу: 1 балл или 10 баллов за каждые потраченные 100 рублей. Перевести баллы в рубли можно в мобильном или интернет-банке ПСБ по курсу 1 балл – 1 рубль.

Возврат средств происходит баллами по курсу: 1 балл или 10 баллов за каждые потраченные 100 рублей. Перевести баллы в рубли можно в мобильном или интернет-банке ПСБ по курсу 1 балл – 1 рубль.

С НОВЫМ БОНУСОМ!

В преддверии Нового года, Промсвязьбанк решил побаловать своих клиентов и запустил акцию по дебетовым картам «С Новым бонусом!». До конца января 2019 года при открытии дебетовой карты Промсвязьбанка клиенты могут дополнительно получить 300 бонусных баллов кэшбэка. Правила очень простые – достаточно получить карту в период действия акции и сделать покупки на 1 000 рублей в первые две недели с момента ее получения.

По всем дебетовым картам действует бесплатное снятие наличных в сети ПСБ и банков-партнеров. По картам доступно бесплатное пополнение с карт других банков в интернет-банке и мобильном банке.

По всем дебетовым картам действует бесплатное снятие наличных в сети ПСБ и банков-партнеров. По картам доступно бесплатное пополнение с карт других банков в интернет-банке и мобильном банке.

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

Бесплатные платежи и переводы в сторонние банки в пределах лимита 100 000 рублей в месяц действуют по пенсионным картам и картам для военных пенсионеров Промсвязьбанка. Это удобная опция, например, для оплаты жилищно-коммунальных услуг, погашения кредитов сторонних банков. Бесплатные платежи и переводы – дополнительный бонус для клиентов и конкурентное преимущество для банка.

Отметим, что в июне 2018 года Промсвязьбанк вошел в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

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