На ВИЗ-Стали наградили энергетиков в честь профессионального праздника

В честь Дня энергетика 20 лучших работников ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) представлены к корпоративным наградам. Их отметили за высокие производственные показатели и личный вклад в повышение энергоэффективности технологических процессов.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Вручение почетных грамот дирекции и профкома предприятия состоялось на торжественных мероприятиях, которые были организованы в энергетических подразделениях завода. Помимо корпоративных наград энергетики получили материальные поощрения.

Установка парового рифрминга. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

-Благодаря комплексному подходу к решению задач по повышению энергоэффективности за последние пять лет удельная энергоемкость производства ВИЗ-Стали снизилась на 13%. За этим достижением стоит добросовестный труд работников энергетических подразделений. Их заслуги вносят весомый вклад в развитие компании, – подчеркнул и.о. начальника энергетического управления Антон Подчиненов.