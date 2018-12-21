«Я же не до смерти хотела бить»: На Урале семиклассница избила сверстницу из-за парня

- Ну что, как, с моим парнем гуляется?

- Я не с ним шла гулять, а с подругой.

- Плохо «отмазываешься». Знаю, вы встречаетесь. Так что считай часы…

- До чего?

- В этот раз расправы тебе точно не избежать…

Это диалог двух 14-летних школьниц: Снежанны и Анастасии (имена изменены - Ред.). Девочки учатся в 7-ом классе школы №8 в поселке Косулино, который находится в 23 километрах от Екатеринбурга. Снежанна приревновала мальчика к Насте и решила расправиться с соперницей в стиле боев без правил. Для этого она собрала группу поддержки из двух старшеклассниц и четверых парней. А после ребята зажали Настю в школьном кабинете. Сначала оскорбляли. А когда девочка огрызнулась в ответ, в ход пошли кулаки. Били сильно в голову, живот, в подбородок, даже зажали несчастную партой. Одна из девочек снимала все на телефон. Когда, Настя почти потеряла сознание, за нее наконец-то вступился один из учеников. Он же отвел ее в кабинет завуча.

ДЕВОЧКА СХОДИЛА С УМА ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ

Настина мама Елена уверена: дочку избили до частичной потери памяти и галлюцинаций. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

- Я думала, что после избиения, моя дочка сойдет с ума. Она не помнит, как ее пинали. Ночами просыпается, говорит, что у нее болит голова и постоянно плачет, - возмущается Елена. – Но травматолог и невролог меня успокоили, сказав, что причина в психологии.

Настю хорошо характеризуют в стенах школы: девочка растет в приличной семье, учится на «пятерки». В конфликтах замечена не была. В отличие от Снежанны, которую боится вся школа.

Переписка участниц перепалки. Фото: соцсеть

- Говорят, Снежанна угрожала поджечь волосы другой школьнице, - продолжает Елена. - А два года назад она распылила в школе газовый баллончик.

В администрации косулинской школы также признались, что на Снежанну написана масса докладных учителями, ее маму постоянно вызывают в школу. Обстановка в семье девочки неблагополучная – родители разошлись, и ребенка никто не контролирует.

«Я ДУМАЛА БУДЕТ МАКСИМУМ СИНЯК»

В распоряжении «Комсомолки» оказалась аудиозапись, на которой Снежанна разговаривает с Настей и пытается оправдаться. Мол, она не хотела навредить однокласснице.

- Ты же даже не упала, когда мы тебя били. Когда я тебя била, то думала, что у тебя максимум будет синяк. Мы же не до смерти тебя хотели бить, - говорит юная дебоширка в телефонном разговоре со своей жертвой.

Мама Снежаны считает, что ее дочь поступила по чести. Женщина решила написать заявление в полицию на родителей Анастасии.

Переписка участниц перепалки. Фото: соцсеть

- Настя сама виновата, - считает женщина. – Она публично и нецензурно оскорбила мою дочь, и та один раз ударила ее по лицу. Сейчас ведется расследование. Мама этой девочки раздула скандал не из-за чего, и никакого группового избиения не было. Они дрались один на один. И вообще у нас есть диктофонная запись, где родители девочки отлавливали детей по одиночке и запугивали их. Я напишу на них заявление в полицию. А вообще я считаю, что драться в школе это нормально, когда ты отстаиваешь свое мнение.

Правда, предоставить эту запись с угрозами отказалась.

Разговор двух подравшихся школьниц 00:00 00:00

В ШКОЛЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ДЕВОЧКИ ПОМИРИЛИСЬ

В школе историю считают слишком раздутой и даже говорят, что мама избитого ребенка просто спекулирует на конфликте.

- Все меры в отношении Снежанны будут предприняты, - говорит завуч по учебной работе косулинской школы. – Написано заявление в комиссию по делам несовершеннолетних. Девочка наблюдается у психолога, с ней ведется работа. Но, тем не менее, мы должны защищать и учить всех детей. Вы поймите нас тоже. И найти возможности для того, чтобы они помирились. Эту девочку мы не можем отстранить от занятий. И вообще это такой же ребенок, как и остальные. Девочка, устроившая драку, находится в сложной ситуации. Теперь мама избитой девочки и вовсе спекулирует на этой истории. Все это некрасиво выглядит.

Разговор двух подравшихся школьниц. Часть 2 00:00 00:00

Переписка участниц перепалки. Фото: соцсеть

В пресс-службе свердловской полиции заявили о начале проверки по факту произошедшего.

- По одной из версий, отрабатываемых полицией, у девочек произошел конфликт на почве межличностных отношений. Не исключено, что определенную роль в ссоре могли сыграть чувства к противоположному полу, — отметил полковник Валерий Горелых. – Как заверили в ОВД Заречного, это ЧП точно не связано с какой-либо травлей, молодежными убеждениями и взглядами. Конфликт носит бытовой характер. Все его участники сыщиками установлены. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.