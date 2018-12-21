2018-12-21T09:41:32+03:00
Экономика

Встречать Новый год по-фински, по-русски и по-японски научат на вокзале в Екатеринбурге

Пассажиров и гостей ждут 22 декабря
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Пассажиров ждет масса сюрпризовПассажиров ждет масса сюрпризов
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Вокзал Екатеринбург 22 декабря приглашает пассажиров, гостей и жителей уральской столицы приобщиться к традициям встречи Нового года в разных странах. В этот день будут работать творческие площадки и мастер-классы, на которых все желающие познакомятся с праздничными обычаями народов мира, научатся поздравлять с Новым годом на разных языках, постигнут азы традиционных национальных искусств.

В залах ожидания вокзала будут размещены три главные тематические площадки: финская, русская и японская. Предновогодние традиции Японии можно изучить на мастер-классах по оригами и древнему искусству складывания ткани – фуросики. Все желающие освоят произнесение новогоднего поздравления по-японски, а также получат в подарок от мастера каллиграфии иероглиф с именем или пожеланием.

Гости площадки «Русские гуляния» смогут принять участие в танцевальной программе, научатся водить хоровод и танцевать кадриль. Кроме того, постигнут тонкости традиционных крещенских гаданий и колядования, а также узнают, откуда пришел обычай украшать новогоднее дерево.

Фото: предоставлено пресс-службой СвЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СвЖД

Ощутить волшебство приближающегося праздника и научиться встречать Новый год по-фински помогут фольклорные персонажи: Фея северного сияния и семья гномов. Они покажут сказочное представление, основанное на скандинавских мифах и легендах, с элементами иммерсивного театра, предполагающего не только созерцание, но и вовлечение зрителей.

На вокзале Екатеринбург воцарится праздничная атмосфера, зажгутся огни на новогодней елке в центральном холле.

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