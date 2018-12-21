На ВИЗ-Стали определили лучшую бригаду участка по производству газа

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад газового участка. Конкурс направлен на расширение знаний и навыков работников энергетического управления, выявление и поощрение лучших трудовых коллективов.

Звание лучшей по профессии получила бригада участка под руководством сменного мастера Ильи Зильбермана. Она получила максимальное количество баллов по итогам трех этапов. В рамках первого тура участники прошли теоретический экспресс-тест – отвечали на вопросы о технологическом процессе и производственном оборудовании, охране труда и промышленной безопасности. Второй этап включал проверку практических навыков.

Выполнение конкурсных заданий. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В этом году впервые конкурс дополнили третьим этапом, в рамках которого руководство энергоуправления оценивало эффективность взаимодействия сменного мастера с работниками бригад при решении смоделированных производственных задач. Победителей наградили дипломами и денежными премиями.

- Конкурсы профессионального мастерства среди трудовых коллективов дают возможность проверить теоретические знания сотрудников, отработать практические навыки и оценить эффективность взаимодействия руководителей бригад и рядовых рабочих. ВИЗ-Сталь постоянно наращивает технический потенциал, поэтому работа по повышению квалификации, выявлению и поощрению лучших работников носит плановый системный характер, – говорит и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.