2018-12-23T14:24:59+03:00
Общество

На Урале бывшая сотрудница полиции просит губернатора переселить пенсионера из гаража

Вот уже три месяца 69-летний мужчина живет в ужасных условиях
Дарья РЯБОВА
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Иван Николаевич утепляется, как может. Фото: скрин видеоИван Николаевич утепляется, как может. Фото: скрин видео
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Жительница Полевского, экс-полицейский, а ныне блогер и певица Эрика Ферсис бьет тревогу. В ее родном городе 69-летний дедушка Иван Николаевич Жаворонок оказался на улице после того, как оформил на сестру жены дарственную, передав ей квартиру, а она в благодарность выгнала его на улицу.

Об этом Ферсис сообщил бывший сослуживец. Вместе с местными депутатами они пытаются найти для несчастного мужчины жильё. Так как гараж - единственное имущество пенсионера - просто не пригоден для проживания. В жилище Ивана Николаевича есть только электрообогреватель, причем по ночам электричество в гаражном комплексе отключают. В уральский 30-градусный мороз дедушка просто может замерзнуть.

- Сейчас наступили морозы, на носу Новый год, - взывает небезразличная женщина. - Я хочу обратиться даже не к главе города, а сразу напрямую к губернатору Свердловской области. Не буду обращаться в письменном виде - по закону ответ идет 30 дней, а дедушке помочь нужно уже сейчас. Человек не должен оставаться в холоде и голоде. Можно же что-то решить? Хоть какую-то комнатушечку выделить.

В таких условиях сейчас живет пенсионер Фото: скриншот видео

В таких условиях сейчас живет пенсионерФото: скриншот видео

Также активистка просит о помощи пенсионеру сотрудников ППС - не забывать его и привозить по ночам кипяток, чтоб Иван Николаевич мог согреться. Жители города также могут приносить дедушке теплые вещи и еду, ведь в его гараже можно просто не пережить зиму. Иван Николаевич купил старенький гараж за 40 тысяч рублей, заплатив за него втрое больше, чем он на самом деле стоил, еще и потратился на услуги риелтора.

Свой нынешний дом он обустроил, как мог. Повесил ярко-зеленую шторку с рисунком, над изголовьем кровати поставил иконы и зажег лампу - единственное, что освещает сейчас его нелегкую жизнь. У входа гостей встречает разбросанный по полу мусор.

В Полевском экс-полицейская просит губернатора приютить бездомного пенсионера.Женщина просит не оставлять на улице обманутого дедушку, который по доброте душевной лишился единственного жилья. Видео: Эрика Ферфис

- Я думал перевезти в гараж это барахло и в квартиру всё новое купить, а пришлось самому сюда переежать, - будто бы оправдывается за свое положение Иван Николаевич Жаворонок.

В апреле ему исполнится 70 лет - юбилей. И остается надеяться, что обманутый пенсионер встретит его не в гараже, а в уютной квартире. Неужели не заслужил?

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