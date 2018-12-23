Уральские туристы не могли вылететь из Эмиратов из-за задержки самолета

Уральские туристы, отдыхавшие в Дубаях, вечером субботы забили тревогу - их рейс отложили на неопределенное количество времени. Беднягам пришлось ждать более шести часов, так что им раздали багажи и отправили обратно в отель. Уральцы недоумевали, что случилось и почему им так и не удалось вылететь домой в срок. Но согласились на условия.

Тем более русских туристов успокоили - утром они уже смогут улететь. Как оказалось, в самолете выявили техническую неисправность, так что ему пришлось выслать замену. Правда, что именно произошло с самолетом, на котором изначально отдыхающие должны были отправиться домой, собеседник распространяться не стал.

- Самолет рейса ZF-9602. на борту которого находятся уральские пассажиры, вылетел в 9:46 по москвовскому времени, - делится с «Комсомолкой» сотрудник авиакомпании Azur Air. - А в Екатеринбург он прибудет в 14:32 по Москве.

Стоит отметить, что задержка рейсов или багажей не такая редкость. Так в октябре этого года туристы из Антальи, решившие воспользоваться услугами другой авиакомпании, ОнурЭйр, прилетели в уральскую столицу без чемоданов. Им пришлось ждать свои вещи и вовсе два дня.