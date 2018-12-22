Женщина погибла, двух детей передали медикам: в многоэтажке Екатеринбурга загорелась квартира

В Екатеринбурге в доме на улице Восточной произошел пожар. Около 16:40 загорелась квартира на третьем этаже.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, которые огнеборцы потушили за 11 минут. Параллельно спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Клубы едкого дыма мгновенно заполнили весь подъезд.

Фото? "Инцидент Екатеринбург"

- Огнеборцы, надев маски дыхательных аппаратов, из горящей квартиры на руках вынесли женщину и двоих детей, спасенные переданы врачам скорой помощи. По лестничным маршам эвакуированы 40 человек, из них 6 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

С детьми сейчас работают медики. Спасти женщину, к сожалению, не удалось - она отравилась угарным газом.