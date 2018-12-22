Воспитанницы детских домов Екатеринбурга представили собственные коллекции платьев на показе Юлии Михалковой

Первый выход на подиум. Десятки зрителей. Юные модели волнуются. Они пять часов провели у парикмахеров и визажистов, а до этого ещё два месяца готовили наряды. Через пару минут им предстоит демонстрировать публике платья собственного дизайна, которые они сшили за время участия в благотворительном проекте «Новогоднее платье от Юлии Михалковой».

Показ устроили 21 декабря в ЦУМе.

Наряды, которые девочки продемонстрировали на дефиле, они сшили самиФото: Алексей БУЛАТОВ

МЕЧТА МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ

Участницами проекта стали двадцать девочек-подростков из детских домов Екатеринбурга. Девчонки, которые раньше даже не умели вдевать нитку в иголку, носили потертые джинсы и футболки, за пару месяцев преобразились до неузнаваемости. Перед Новым годом исполнилась девчачья мечта - почувствовать себя принцессой.

Актриса Юлия Михалкова поделилась с девочками своими секретами красоты и помогла им подобрать модные образы.

Замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов вручил Юлии Михалковой почётную награду от министерства образования и науки РФ «За милосердие и благотворительность»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девочки создали платья своей мечты, получились очень красивые наряды. Они очень вдохновились, они сегодня окрыленные и смотрят в светлое будущее, - делится впечатлениями Юлия. - Но, знаете, главный секрет успеха для любой девочки вовсе не наряды, а уверенность в себе, которую, я надеюсь, в них вселил наш проект.

«ТЕПЕРЬ САМА УЧУ ЗНАКОМЫХ ДЕВЧОНОК ШИТЬ»

Основам моды девчонок обучили профессиональные дизайнеры, портные и стилисты. Сначала они помогали участницам рисовать эскизы, потом подбирать ткани, делать выкройки, раскраивать, шить, а затем ходить как манекенщицы, чтобы демонстрировать наряды. В промежутках юные модельеры ещё успели на занятия по этикету и на уроки красивой речи.

Модница Лера Александрова показала нам свое ванильное платье в горошек с накидкой-сеткой.

- Я смогу его носить в любое время, платье - хоть куда! - радуется девочка.

Модель и автор платья Лера Александрова: "В этом наряде - хоть куда!"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наряд еще одной участницы Миланы Давыдовой - смесь рок-стиля с классикой.

- У меня блестящий свитшот, юбка из нескольких слоев сетки и стильные разрисованные ботинки, - покружилась перед нами девушка. - Больше всего мне запомнилось, как мы шили платья на проекте. Я раньше боялась шить, а это совсем не сложно. В будущем мне бы хотелось связать свою жизнь с миром моды. Знакомые спрашивают, чему я научилась здесь, просят их тоже подучить. Так что теперь помогаю.

А у Марины Зюзиной по-настоящему зимнее и новогоднее платье с теплым свитером - к наряду прилагается вязаная шапочка с помпоном.

- Я столькому научилась, что после проекта начну шить свою следующее платье, - поделилась девочка.

Марина Зюзина уже готова начать шить следующий нарядФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛАДНО ПОКРАСНЕЛИ ОТ АПЛОДИСМЕНТОВ

Участницы проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой» сшили пышные театральные платья, эту модную коллекцию посвятили предстоящему году Театра. Пожалуй, так громко публика не встречала моделей ни на одном показе от кутюр - ладони зрителей покраснели от аплодисментов.

Публика кричала «Браво» и хлопала громче музыкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кавалерами юных моделей на этом вечере стали курсанты суворовского училища, они же вручили барышням букеты цветов. В этот день перед гостями выступили танцоры и поп-исполнители из молодежных коллективов города, прозвучали шоу военных барабанщиков и живая музыка. Пространство показа оформили эскизами театральных костюмов Леона Бакста.

Поет поп-группа «Пудра»Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заключение модного дефиле артисты шоу «Уральские пельмени» Максим Ярица и Андрей Рожков рассыпались в комплиментах так, что каждая из участниц проекта, непременно почувствовала себя звездой.

Еще больше фотографий с дефиле можно увидеть здесь