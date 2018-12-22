Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун стал четырехкратным чемпионом России

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун вернул себе звание чемпиона России. Уральский спортсмен выиграл чемпионат страны, проходивший в Саранске.

Фото: скрин с видеотрансляции Первого канала

Максим лидировал уже после короткой программы, но на пятки ему наступал фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Коляда. Все решило произвольное катание, которое Ковтун исполнил под «Кармен».

Фото: скрин с видеотрансляции Первого канала

До этого екатеринбуржец очень долго не катался из-за травм, и начал выходить на лед буквально за считанные месяцы до выступлений. Болельщики, тренеры в него верили, но все же оставались сомнения, а получилось ли так быстро набрать прежнюю форму.

В произвольной программе Ковтун заявил максимум самых сложных четверных прыжков. Выполнив почти безукоризненно первые два, на третьем фигурист, к сожалению, упал. Но даже это не помешало ему стать лидером. Остальную часть программы: прыжки, дорожку шагов и вращения спортсмен выполнил без ошибок.

Максим Ковтун: чемпионат России по фигурному катанию.Видео: Первый канал

- Мы сегодня безусловно болеем за каждого участника, но отдельное спасибо Максиму Ковтуну за то, что нашел мотивацию вернуться в элиту мужского фигурного катания, - сказал Алексей Ягудин, комментировавший соревнования.

Максим Ковтун набрал 281,59 балла и стал четырехкратным чемпионом России. Второе место с результатом 268,40 балла занял Михаил Коляда из Санкт-Петербурга, бронзу досталась москвичу Александру Самарину, набравшему 265,49 балла.

- Я так рада, что он вернулся. Ему нельзя, чтобы у него не получилось, - сказала растроганная до слез Татьяна Тарасова.

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