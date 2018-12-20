2018-12-20T16:10:45+03:00
Экономика

Названы главные опасности на железной дороге

СвЖД перед новогодними праздниками напоминает о правилах поведения на путях
Поделиться:
ЖД - место повышенной опасностиЖД - место повышенной опасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В преддверии новогодних праздников Свердловская железная дорога напоминает взрослым и детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание накануне каникул уделено учебным заведениям.

На открытых уроках в школах сотрудники СвЖД рассказывают детям, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей перед близко идущим поездом, хождение по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов. Объясняют, что при нахождении на объектах магистрали не рекомендуется отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. В конце декабря СвЖД подведет итоги конкурса слоганов и четверостиший о правилах безопасности на железной дороге, который проводился среди учащихся школ и других образовательных учреждений.

- На участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи) работники магистрали совместно с транспортной полицией проводят профилактические рейды. Во время таких рейдов они объясняют нарушителям, почему их действия связаны с риском для жизни, - рассказали в пресс-службе компании.

На железной дороге нужно всегда соблюдать правила безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железной дороге нужно всегда соблюдать правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

В последних числах декабря на крупных вокзалах магистрали (Тюмень, Пермь-2, Нижний Тагил, Сургут) Дед Мороз и Снегурочка будут не просто поздравлять пассажиров с наступающим праздником, но и расскажут им о правилах безопасности, подарят тематические сувениры и памятки. На остальных вокзалах о необходимости соблюдать правила при переходе путей и посадке/высадке в поезда напомнят дикторы по громкоговорящей связи.

Основными причинами получения травм в зоне движения поездов являются хождение по путям и их переход вне специально оборудованных мест. С начала 2018 года на СвЖД было травмировано 106 человек (в 2017 году – 122), в том числе 64 человека – со смертельным исходом (в 2017 году – 78). Несмотря на снижение количества случаев происшествий, а также погибших и пострадавших, эта статистика по-прежнему вызывает тревогу.

СвЖД напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности и призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов магистрали и соблюдению правил поведения на железной дороге.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Сортировке из окна многоэтажного дома выпал мужчина
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах