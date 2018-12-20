Названы главные опасности на железной дороге

В преддверии новогодних праздников Свердловская железная дорога напоминает взрослым и детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание накануне каникул уделено учебным заведениям.

На открытых уроках в школах сотрудники СвЖД рассказывают детям, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей перед близко идущим поездом, хождение по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов. Объясняют, что при нахождении на объектах магистрали не рекомендуется отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. В конце декабря СвЖД подведет итоги конкурса слоганов и четверостиший о правилах безопасности на железной дороге, который проводился среди учащихся школ и других образовательных учреждений.

- На участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи) работники магистрали совместно с транспортной полицией проводят профилактические рейды. Во время таких рейдов они объясняют нарушителям, почему их действия связаны с риском для жизни, - рассказали в пресс-службе компании.

На железной дороге нужно всегда соблюдать правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

В последних числах декабря на крупных вокзалах магистрали (Тюмень, Пермь-2, Нижний Тагил, Сургут) Дед Мороз и Снегурочка будут не просто поздравлять пассажиров с наступающим праздником, но и расскажут им о правилах безопасности, подарят тематические сувениры и памятки. На остальных вокзалах о необходимости соблюдать правила при переходе путей и посадке/высадке в поезда напомнят дикторы по громкоговорящей связи.

Основными причинами получения травм в зоне движения поездов являются хождение по путям и их переход вне специально оборудованных мест. С начала 2018 года на СвЖД было травмировано 106 человек (в 2017 году – 122), в том числе 64 человека – со смертельным исходом (в 2017 году – 78). Несмотря на снижение количества случаев происшествий, а также погибших и пострадавших, эта статистика по-прежнему вызывает тревогу.

СвЖД напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности и призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов магистрали и соблюдению правил поведения на железной дороге.