Проверка слуха: на закрытие проигранной Екатеринбургом заявки Экспо-2025 потратят 28 миллионов рублей

В распоряжении «Комсомолки» оказался документ, направленный руководством заявочного комитета Экспо-2025 Екатеринбург губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В тексте организаторы заявки просят главу региона оплатить из регионального бюджета расходы на консервацию заявки, которую проведут в первом полугодии 2019 года.

Всего на оплату работу штата заявочного комитета у Свердловской области попросили 28 миллионов.

- В связи с необходимостью проведения и финансирования обязательных мероприятий, связанных с завершением АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025», прошу Вас предусмотреть выделение в 2019 году 28 миллионов рублей из бюджета Свердловской области, - написано в документе.

Документ подписан директором заявочного комитета Александром Черновым

Большая часть суммы должна была быть выплачена в виде зарплат, премий и выходных пособий сотрудникам заявочного комитета. На это предусмотрели 25,5 миллионов, 200 тысяч рублей у Евгения Куйвашева попросили на оплату банковских операций, пеней и штрафов, еще 1,6 миллиона понадобилось на оплату офисных расходов и 700 тысяч рублей в виде командировочных для сотрудников комитета.

Документ подписан генеральным директором заявочного комитета Александром Черновым 12 ноября. Но в интернете он опубликован только сейчас. Суммы встревожили пользователей социальных сетей, которые посчитали такие траты после проигрыша заявки необоснованными.

Фото: личная страничка в Facebook Нафика Фамиева

В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что не получали этот документ и не знакомы с его содержанием. В самом заявочном комитете подтвердили, что такой документ был подготовлен, однако после проигрыша заявки Екатеринбурга от финансовых претензий пришлось отказаться.

- Этот документ не актуален, мы отказались от всех финансовых претензий и ни на что не претендуем, - рассказал «Комсомолке» советник генерального директора заявочного комитета «Экспо-2025 Екатеринбург» Константин Куделин.