Одну из самых больших школ Екатеринбурга закрыли из-за массового отравления

В Екатеринбурге из-за массового отравления учеников на неделю закрыли образовательный центр № 25. Домой отправили и малышей из детского сада. Приказ о переводе детей на дистанционное обучение опубликован на сайте образовательного учреждения.

- С целью проведения дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий организовать образовательную деятельность для обучающихся 1-11 классов с 20.12.2018 по 27.12.2018 в формате дистанционного обучения с использованием ТКС «Интернет» и ИС «Дневник.ру».

В ближайшие дни в здании центра будут работать специалисты Роспотребнадзора, которые проверят пробы воды и поверхности.

- Причины недомогания детей и количество заболевших будут устанавливаться, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования. – Дети с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение. За период карантина все помещения образовательного центра будут дезинфецированы с вирулицидными средствами.

Образовательный центр № 25 открылся в 2017 году и рассчитан на 825 учеников. Он разделен на 3 блока и детский сад.