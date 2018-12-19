«Загорелся датчик неисправности»: самолет из Нового Уренгоя в Екатеринбурге встречали со «скорыми»

Как сообщают очевидцы, к аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге прибыло несколько машин «скорой помощи". По данным нашего источника, машины приехали, потому что в Екатеринбурге совершал экстренную посадку самолет.

- Он летел из Нового Уренгоя в Екатеринбург и у него внезапно загорелся датчик неисправности, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

На борту самолета находилось 96 пассажиров. Как сообщили позже в аэропорту, самолет успешно совершил посадку.

- В 17.44 рейс YC-122 штатно приземлился в аэропорту «Кольцово», - рассказывают в пресс-службе аэропорта. - При посадке рейса службы аэропорта были приведены в готовность. Аэропорт «Кольцово» работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.