2018-12-19T19:17:06+03:00
Происшествия

«Загорелся датчик неисправности»: самолет из Нового Уренгоя в Екатеринбурге встречали со «скорыми»

На борту находилось 96 пассажиров
Данил СВЕЧКОВ
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Очевидцы сообщают, что к аэропорту подъехали несколько "скорых".Очевидцы сообщают, что к аэропорту подъехали несколько "скорых".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщают очевидцы, к аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге прибыло несколько машин «скорой помощи". По данным нашего источника, машины приехали, потому что в Екатеринбурге совершал экстренную посадку самолет.

- Он летел из Нового Уренгоя в Екатеринбург и у него внезапно загорелся датчик неисправности, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

На борту самолета находилось 96 пассажиров. Как сообщили позже в аэропорту, самолет успешно совершил посадку.

- В 17.44 рейс YC-122 штатно приземлился в аэропорту «Кольцово», - рассказывают в пресс-службе аэропорта. - При посадке рейса службы аэропорта были приведены в готовность. Аэропорт «Кольцово» работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

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