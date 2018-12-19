2018-12-19T13:15:32+03:00
Происшествия

Отец девочки, из-за которой екатеринбургского тренера признали педофилом: «Она часто выдумывает небылицы»

В начале 2019 года областной суд рассмотри апелляцию по делу Алексея Сушко
Олег Галимов
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Суд мужчину к восьми годам колонии строгого режима. Фото: камеры видеонаблюденияСуд мужчину к восьми годам колонии строгого режима. Фото: камеры видеонаблюдения
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Спустя почти полтора месяца после оглашения приговора, в деле уральского фитнес-тренера Алексея Сушко наметился новый поворот. Впервые свою позицию по сложившиеся ситуации высказал родной отец девочки, которую суд посчитал пострадавшей.

По словам Леонида, его дочь могла легко выдумать историю с дядей, «который себя трогал».

- В тот день дочка должна была быть на занятии в школе моделей, но ушла раньше и ждала маму, - рассказывает Леонид. - Она часто выдумывает разные небылицы, на моей памяти их было не мало. О том, что произошло в фитнес клубе, я узнал из СМИ, а не от бывшей жены. Сейчас я уверен в невиновности тренера.

Алексей Сушко не признал вину и заявил, что будет бороться до конца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Сушко не признал вину и заявил, что будет бороться до концаФото: Алексей БУЛАТОВ

В последний раз он видел дочь в ноябре 2017 года, через несколько дней после событий в фитнес-центре. После этого Леониду запретили видеться с ней.

- Сейчас девочка живет в одной комнате с 12-летним мальчиком - сыном отчима. Это не нормально, он же ей не родственник.

Супруга Алексея, Ольга – также продолжает приковывать внимание СМИ и общественности к делу своего мужа. Недавно она выступила на Первом канале в программе «Мужское/Женское», где в качестве приглашенного эксперта выступил московский адвокат Евгений Черноусов. Юристу уже приходилось работать в Екатеринбурге, в 2015 по делу Лошагина. Тогда он представлял интересы матери убитой модели Юлии Прокопьевой.

По мнению Евгения Арсеньевича, в деле Алексея Сушко слишком много «белых пятен» и дело должны вновь передать на рассмотрение в районный суд или же вовсе – вернуть следователям. Также представители тренера будут ходатайствовать о смягчении меры пресечения.

Видео, из-за которого тренера фитнес-клуба обвинили в педофилии.

В начале следующего года апелляционную жалобу будет рассматривать Свердловский областной суд.

- Педофилия – это болезнь, - отмечает адвокат. – Я был на месте «преступления», этот диван находится очень далеко от входной двери, но следователь так и не поинтересовался, как девочка там оказалась? Никаких дополнительных записей с камер нет! Следственный эксперимент также не проводился, потому что он бы опроверг версию о том, что Алексей мастурбировал на глазах у ребенка.

Дома Алексея ждут жена и маленький сын. Фото: соцсети

Дома Алексея ждут жена и маленький сын. Фото: соцсети

Адвокат также отметил, что важную роль сыграла активная гражданская позиция знакомых и близких осужденного тренера, благодаря которым дело Алексея стало известно на всю страну.

- В вашей области люди вступились за тренера и до сих пор верят в его невиновность. Сторона обвинения думала, что объявят его педофилом и от него сразу же все отвернуться, но вышло иначе.

Напомним, что Алексея Сушко приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а прокуратура требовала для него 12 лет и 6 месяцев заключения.

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