ФСК ЕЭС установила новую микропроцессорную защиту на шести подстанциях Кировской области

В рамках модернизации энергообъектов смонтированы 36 шкафов защит, проложены новые кабели и установлены 18 комплектов приемопередатчиков высокочастотных защит. Проект выполнен на подстанции 500 кВ «Вятка» и пяти подстанциях 220 кВ: «Фалёнки», «Мураши», «Киров», «Вятские поляны» и «Омутинск». Инвестиции ФСК ЕЭС составили порядка 100 миллионов рублей.

Перевод подстанций на микропроцессорные защиты повысит надежность передачи электроэнергии потребителям Кировской области, в том числе Омутинскому металлургическому и Кировскому машиностроительному заводу, Кирово-Чепецкому химическому комбинату и объектам Горьковской железной дороги.

Новое оборудование многофункционально, проводит непрерывную самодиагностику, а также имеет широкий спектр регистрируемых событий. Все установленные устройства произведены в России.