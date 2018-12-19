2018-12-19T10:30:33+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС установила новую микропроцессорную защиту на шести подстанциях Кировской области

Оборудование многофункционально
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФСК ЕЭСФото: пресс-служба ФСК ЕЭС
Изменить размер текста:

В рамках модернизации энергообъектов смонтированы 36 шкафов защит, проложены новые кабели и установлены 18 комплектов приемопередатчиков высокочастотных защит. Проект выполнен на подстанции 500 кВ «Вятка» и пяти подстанциях 220 кВ: «Фалёнки», «Мураши», «Киров», «Вятские поляны» и «Омутинск». Инвестиции ФСК ЕЭС составили порядка 100 миллионов рублей.

Перевод подстанций на микропроцессорные защиты повысит надежность передачи электроэнергии потребителям Кировской области, в том числе Омутинскому металлургическому и Кировскому машиностроительному заводу, Кирово-Чепецкому химическому комбинату и объектам Горьковской железной дороги.

Новое оборудование многофункционально, проводит непрерывную самодиагностику, а также имеет широкий спектр регистрируемых событий. Все установленные устройства произведены в России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах
Кандидат в депутаты Алапаевска проиграл выборы, получив арест из-за долгов по алиментам
Пайщики екатеринбургского долгостроя, устраивавшие голодовку, отметили новоселье
В Екатеринбурге ищут 14-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
В Екатеринбурге жильцов дома, который готовят к сносу ради филармонии, позвали к министру
Свердловский облсуд отправил на пересмотр дело провайдера, обвиняемого в истязании ребенка
Готовится уйти? Ксения Собчак сняла обручальное кольцо
На Урале сотрудница колледжа попалась на взятке, которую просила за молчание о коллеге-воровке
Жительница Богдановича подожгла квартиру друга, потому что он не пустил ее в гости
Трассу Екатеринбург-Тюмень из-за ремонта будут перекрывать пять ночей подряд
Гордума Екатеринбурга не поняла смысл перестройки в структуре мэрии
В Екатеринбурге впервые пройдут гонки на ретро-автомобилях
В «Титановой долине» открыли цех по сборке самолетов для экстренных служб
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Екатеринбурге разоблачили «бабушку-ветерана», которой экс-мэр Чернецкий дал деньги из своего кармана
Замдиректора «Гора Белая» стал вице-мэром Нижнего Тагила
На Серовском заводе ученика токаря затянуло в станок
Депутат Гордумы Екатеринбурга стал директором «Спецавтобазы»
«Он крутой»: бывшая девушка Guf`а будет залечивать любовные раны в объятиях участника «Дома-2»
Отменили свое же решение: Гордума Екатеринбурга отказалась увеличивать довольствие мэра
Команда екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу