2018-12-19T10:21:34+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали определили «Молодого лидера – 2018»

В конкурсе участвовали 26 специалистов предприятия
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Победители конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиПобедители конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился конкурс «Молодой лидер – 2018», который направлен на развитие кадрового потенциала и выявление перспективных, талантливых работников.

По итогам серии испытаний звание «Молодой лидер» жюри из топ-менеджеров предприятия присудило специалисту ремонтного управления Дмитрию Кобанцеву. Он был лучшим не только в деловой игре, спортивных и творческих состязаниях, но и в реализации волонтерских проектов. Праздник «Связь поколений», который организовали заводские волонтеры во главе с Дмитрием Кобанцевым, стал ярким событием для пожилых людей с ограниченными возможностями.

Финалисты конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Финалисты конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Испытания для 26 участников конкурса длились четыре месяца. В финал вышли 13 металлургов, которые на предыдущих этапах наиболее ярко проявили креативные и организаторские способности, умение работать в команде. Финалисты представили самопрезентации и выполнили творческие задания, которые дали им возможность продемонстрировать лидерские качества.

Победители получили дипломы и денежные премии. Для всех участников финала предусмотрено материальное поощрение.

Финальные испытания. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Финальные испытания. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

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