Первая «Ласточка» в Талицу отправится из Екатеринбурга 30 декабря

30 декабря 2018 года на СвЖД отправится в первый рейс пригородный электропоезд «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Талица. С 1 января 2019 года скоростные электрички будут курсировать между этими городами в ежедневном режиме. Время в пути составит 3,5 часа.

Из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться в 17:11 (здесь и далее время местное), по пути делать остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Косулино, Баженово, Шипелово, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково и прибывать в Талицу в 20:44. Из Талицы поезд будет отправляться утром в 05:33 и прибывать в столицу Урала в 09:15 (первый рейс – 31 декабря, следующий – 2 января).

На предновогодние рейсы 30 декабря Екатеринбург – Талица и 31 декабря Талица – Екатеринбург билет будет стоить 266 рублей (по тарифу обычного пригородного поезда). Первым пассажирам вручат памятные подарки.

Отметим, что ранее, чтобы добраться из столицы Урала до Талицы, пассажирам приходилось совершать пересадку на другую электричку на станции Ощепково. С запуском на данном направлении «Ласточки» время в пути сократится почти на час. Для курсирования по новому маршруту на СвЖД прибудет дополнительный состав электропоезда ЭС2Г «Ласточка».

До Талицы можно будет доехать с комфортомФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в конце декабря будут назначены специальные предновогодние рейсы «Ласточек» сообщением Кушва – Серов (№7079) и Серов – Кушва (№7074), которые будут увязаны с рейсами скоростных электричек Екатеринбург – Кушва. Благодаря этому в пик предпраздничных перевозок можно будет добраться из областного центра до Серова без пересадок. 29 декабря «Ласточка» отправится из Екатеринбурга в 17:25, прибудет в Серов в 23:05. 30 декабря обратно из Серова отправится в 03:15 и прибудет в Екатеринбург в 09:25. Стоимость проезда на участке Кушва – Серов будет рассчитываться по тарифу обычного пригородного поезда.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно во всех пригородных кассах АО «СПК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.