2018-12-18T18:40:30+03:00
Происшествия

Лох – это судьба: в Екатеринбурге воришки украли чемодан за 173 тысячи и продали его за 500 рублей

Стоило мужчине отвернуться на вокзале, его ручную кладь умыкнули
Павел ПИВОВАРОВ
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Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФОЗлоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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В Екатеринбурге у гостя из Кургана прямо на железнодорожном вокзале похитили чемодан с содержимым на сумму 173 тысячи рублей.

- К нам обратился сотрудник выездного центра занимательных наук и квестов города Кургана, - рассказывают в уральском управлении на транспорте МВД. - В чемодане у мужчины находилось оборудование для проведения выставки: несколько 3D ручек, макет земли, планшеты для тематических презентаций.

Однако злоумышленники в силу неграмотности не смогли правильно установить цену свалившегося на них богатства и продали имущество всего лишь за 500 рублей. Бумажные плакаты, буклеты и баннеры горе-воришки и вовсе выбросили возле здания вокзала.

Кстати, после того, как расстроенный специалист по демонстрации выставок обратился в полицию, неудачливых воришек нашли и задержали. В отношении мужчин было заведено уголовное дело по статье «Кража».

Преступники раскидали содержимое чемодана рядом с местом преступления. Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Преступники раскидали содержимое чемодана рядом с местом преступления. Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

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Необычные грабежи и кражи не редкость для столицы Среднего Урала. Так банда поваров ограбила пять банков на 15 миллионов рублей при помощи игрушечных пистолетов.

- Взяли группу охотников до чужих дармовых денег в уникально короткий срок в те же сутки, когда они совершили свой последний налет на один из банков Екатеринбурга, - пояснял «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД Валерий Горелых. - Оперуполномоченные накрыли банду, когда злоумышленники в съемной квартире по улице Гагарина в Кировском районе осуществляли дележ похищенных денег. Их добычей в тот вечер стали 16 тысяч долларов и 600 тысяч рублей. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили не только деньги, но и наркотики, а также муляж гранаты, пистолета, и страйкбольный автомат Калашникова, который они применяли при гангстерских нападениях.

Ранее эксперт-криминалист совершила кражу прямо на месте преступления. Сотрудница полиции украла несколько подарочных сертификатов и дисконтных карт из магазина на общую сумму более 10 тысяч рублей.

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