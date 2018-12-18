Главный тренер ФК «Урал» вслед за президентом клуба захотел в команду дебоширов Кокорина и Мамаева

Вероятность появления в екатеринбургском ФК «Урал» опальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возрастает. Сначала о желании видеть в команде оскандалившихся игроков заявил президент «шмелей» Григорий Иванов. Теперь такие же слова произнес наставник оранжево-черных Дмитрий Парфенов. Слова коуча привел телеканал «Россия – 24».

— Кокорин и Мамаев — это качественные игроки. Как тренер, я бы от них не отказался. То, что они сейчас проходят, станет для них хорошим уроком. Не думаю, что в этом плане были бы какие-то проблемы, - отметил обладатель Кубка России 2018 года.

Ранее Григорий Иванов заявлял о том, что двери клуба для подследственных открыты. В том случае, если они избежат лишения свободы и станут свободными агентами.

- Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили, - заявлял функционер.

Неразлучные друзья-футболисты оказались под следствием после того как избили в московской кофейне чиновника из Минпромторга Александра Пака. Парни отмечали исход матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

Медики пишут, что Александру Кокорину нужно долечиватьсяФото: Михаил ФРОЛОВ

По словам источника «КП», когда Пак попросил молодых людей вести себя потише - от их столика был слышен мат, гогот и пошлые шутки - Кокорин повёл себя неадекватно и, вооружившись стулом, пошёл на обидчика, мирно сидевшего за столиком у окна. К счастью, Пак успел выставить руку, и именно поэтому обошлось без крови - пострадавший отделался ушибами и сотрясением мозга. Подключились и дружки футболиста - один из них ударил чиновника по лицу, завязалась потасовка. Разнимал драку Сергей Гайсин.

- Он не пострадал и чувствует себя отлично, - заверили «КП» в пресс-службе «НАМИ». - Днём даже проводил совещание.

А вот Денис Пак снял побои и написал заявление в полицию. Как заявил адвокат потерпевшего Геннадий Удунян, он будет добиваться переквалифицированная дела с «Побоев» на более тяжкую статью «Хулиганство»: срок по ней - до семи лет.

Тем не менее, оба спортсмена оказались и СИЗО. В декабре им продлили срок ареста до 8 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Урал» готов подписать контракты с Кокориным и Мамаевым, которые избили чиновников в Москве Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о том, что готов подписать контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Глава екатеринбургской команды считает, что спортсмены не должны завершать карьеру, несмотря на последние новости. (подробнее)

Доигрались: после драки Кокорина и Мамаева с чиновником завели уголовное дело Утреннее ЧП с избиением директора департамента минпромторга Дениса Пака для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, похоже, не пройдёт бесследно. И хотя в Российском футбольном союзе заявили, что наказывать спортсменов не будут, а в футбольных клубах и вовсе открестились от ЧП, буянам придётся ответить по закону. (подробнее)