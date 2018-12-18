Александр Ревва о поклонницах: «80-летние бабушки хотят со мной оттянуться»

Екатеринбург снова впереди планеты всей. Жители столицы Урала первыми увидели новую комедию «Бабушка легкого поведения -2», главную роль в которой сыграл звезда Comedy Club Александр Ревва. Перед презентацией фильма комик в компании Михаила Галустяна и певицы Глюкозы прошел по красной ковровой дорожке. Совсем как в Каннах Актер появился перед публикой как всегда «на стиле» и в эффектных темных очках. А после охотно откликнулся на просьбу «КП» пообщаться и даже позвал посмотреть фильм вместе.

БАБУШКА НАУЧИЛА НЕ СМОТРЕТЬ НА ПАКОСТИ

- Александр, в картине вы как всегда играете бабушку. Откуда этот образ? Может, ваша бабушка стала музой?

- Хороший вопрос. На самом деле, и первую и вторую часть фильма «Бабушка легкого поведения» я, как продюсер, посвятил своей бабушке Татьяне Сергеевне Михальченко. Она меня воспитала. Моя мама артистка, она очень много гастролировала, поэтому у нее не было времени заниматься моим воспитанием. И бабушка взяла это на себя. Она у меня такая маленькая, хорошенькая. Конечно, я ее всегда пародировал, а она мне говорила (включает свою знаменитую пародию бабушки): «Сашка. Не надо так делать! Санешечек, не надо». И для меня бабушка очень многое значит. Я обожаю это слово, в нем есть какая-то очень теплая энергия. Может быть, поэтому я так часто работаю над образом бабули. В конце фильма даже дается совет: «Позвоните вашим бабушкам».

Михаил Галустян - давний друг и коллега РеввыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- А когда вы впервые спародировали бабушку?

- В 2006 году. Мы вместе с Гариком Харламовым пародировали бабушку и провинциального актера. Миниатюра была основана на реальных событиях и называлась «Не понятно!». Бабушка моя, кстати, очень часто говорила: «Непонятно!» (растягивает букву «я»). И вот это засело в сердце. Так получилось, что образ из комедийного шоу вырос до масштаба фильмов.

- Какие фразы своей бабушки вы сейчас используете в реальной жизни?

- Е-та-туи-е-та-та (пародирует бабушку). Какие-то кельтские мотивы наговаривала. Мне кажется, что когда я постарею, то стану не дедушкой, а бабушкой (смеется).

- А как именно бабушка вас воспитывала в детстве?

- Моя бабушка в первую очередь прививала мне хорошее отношение к людям, доброту, любовь к людям и, конечно, отношение к жизни со знаком плюс. Жизнь такая, что в ней можно постоянно находить недостатки, а моя бабушка всегда находила везде позитив: в любых людях, при любых ситуациях. Не смотреть на гадости и пакости.

- Если бы вы были бабушкой, то, как бы вы жили?

- Как бы я жил? Хороший вопрос. Получал бы удовольствие. Бабушка из меня получилась бы та еще (смеется).

Актер часто появляется на публике с супругойФото: Борис КУДРЯВОВ

«ТРИДЦАТОЧКУ БЫ УБРАТЬ И Я БЫ ОТТЯНУЛАСЬ С ТОБОЙ»

- Ваш коллега по Comedy Club Павел Воля не приезжает в Екатеринбург после того как на своем выступлении в Нью-Йорке в декабре 2016 года сравнил жителей столицы Урала с гопниками. Историю раздули так, что Павлу стали писать: «Приедешь в Екб к нам, и мы с тобой поговорим по-мужски после концерта». На протяжении нескольких лет он не приезжает в наш город. Может, вы поговорите с Пашей и скажете ему, что здесь нет гопников?

- Даже не был в курсе этой истории. Скажу ему обязательно, что ему нечего бояться в Екатеринбурге. О том, что у вас прекрасный город, который я люблю. Думаю, что Паша не хотел произносить этой фразы.

- Пенсионеры в России живут очень плохо. Можно ли воспринимать «Бабушку легкого поведения – 2» как способ подсластить их тяжелую жизнь при помощи смеха?

- Я стараюсь делать все возможное, с помощью своего творчества, чтобы люди забывали о своих проблемах, чтобы им легче жилось. Думаю, что наш новый фильм включает 87 минут каких-то медикаментов. Это своеобразная смехо-терапия.

- А как вообще реагируют женщины пожилого возраста на вас?

- Бабушки меня очень любят. Я им как-то близок. Ко мне подошла одна пенсионерка и сказала (пародийным голосом): «Мне 82 года. Тридцаточку бы убрать и я бы с тобой оттянулась».

Актер часто снимается в фильмах, которые попадают на большой экран. Фото: кадр из фильма

- Скоро Новый год. Какая самая безумная новогодняя история случалась с вами?

- В один год получилось так, что я отмечал Новый год в самолете. Так вышло, что рейс задержали. В один из годов было так, что я заснул и проспал все первое января. Что характерно, я так прихорашивался! Наутюжился, принарядился и заснул (смеется). Так что желаю всем не проспать Новый год!