В зоопарке Екатеринбурга родился крылатый лисенок
В зоопарке Екатеринбурга очередное пополнение — в семье летучих лисиц Лили и Фокса родился малыш. Детеныш уже подрос и с любопытством изучает пространство. С каждым днем лисенок все дальше отходит от своей мамы.
Фото: пресс-служба зоопарка
- Условия содержания пришлись по вкусу тропической парочке, и они решили увеличить популяцию уральских крыланов, - рассказали в зоопарке.
Фото: пресс-служба зоопарка
Летучие лисицы — это крупные крыланы из отряда рукокрылых. В природе они обитают в Юго-Восточной Азии, а зоопарк Екатеринбурга переехали в прошлом году из зоопарка Нижнего Новгорода.
Пополнение произошло не только у лисиц: в четвертый раз родителями стали ленивцы Бой и Ляля, а у чакоанских мар родились двойняшки.
Ленивцы. Фото: пресс-служба зоопарка
Фото: пресс-служба зоопарка
Добавим, что недавно в зоопарке в семье львов родились три пятнистых малыша.