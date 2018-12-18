2018-12-18T15:52:36+03:00
Общество

В зоопарке Екатеринбурга родился крылатый лисенок

Он уже подрос, но по-прежнему находится под пристальной опекой мамы
Олег Галимов
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Пополнение произошло и в семействе ленивцев. Фото: пресс-служба зоопаркаПополнение произошло и в семействе ленивцев. Фото: пресс-служба зоопарка
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В зоопарке Екатеринбурга очередное пополнение — в семье летучих лисиц Лили и Фокса родился малыш. Детеныш уже подрос и с любопытством изучает пространство. С каждым днем лисенок все дальше отходит от своей мамы.

Фото: пресс-служба зоопарка

Фото: пресс-служба зоопарка

- Условия содержания пришлись по вкусу тропической парочке, и они решили увеличить популяцию уральских крыланов, - рассказали в зоопарке.

Фото: пресс-служба зоопарка

Фото: пресс-служба зоопарка

Летучие лисицы — это крупные крыланы из отряда рукокрылых. В природе они обитают в Юго-Восточной Азии, а зоопарк Екатеринбурга переехали в прошлом году из зоопарка Нижнего Новгорода.

Пополнение произошло не только у лисиц: в четвертый раз родителями стали ленивцы Бой и Ляля, а у чакоанских мар родились двойняшки.

Ленивцы. Фото: пресс-служба зоопарка

Ленивцы. Фото: пресс-служба зоопарка

Фото: пресс-служба зоопарка

Фото: пресс-служба зоопарка

Добавим, что недавно в зоопарке в семье львов родились три пятнистых малыша.

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