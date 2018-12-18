До полумиллиона рублей: свердловские депутаты вернули штрафы за парковку на газонах

Сегодня депутаты свердловского Заксобрания ввели наказание для автомобилистов, паркующих транспорт на газонах. На этот раз парламентариям помог Конституционный суд, который разрешил региональным властям штрафовать гряземесов.

Нарушителям из числа физических лиц грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от 5 до 40 тысяч, а для юридических лиц - от 150 до 500 тысяч рублей. Теперь в законе «о гряземесах» четко закреплены такие понятия «зеленые насаждения» и «газон».

Теперь любителям парковаться на газонах придется раскошелитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Такую инициативу поддержал и начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.

- Что касается парковки на газонах, то такие места не предназначены для остановки транспорта,- заявил Кисляков. - Газоны есть газоны.

Стоит добавить, что еще в июле этого года Верховный суд без изменения решение Свердловского областного суда, который в свою очередь признал недействующей статью 16 областного закона, предусматривающую штраф за парковку на газонах.