Ключевые жилые комплексы и агентства недвижимости Екатеринбурга

13 декабря состоялось награждение победителей Ключевой премии 2018, где участники рынка недвижимости – агентства недвижимости и застройщики – назвали лучшие компании в своей сфере. Организатором мероприятия выступил портал по выбору недвижимости N1.RU.

На суд закрытого профессионального голосования в оргкомитет конкурса были направлены заявки от застройщиков, представивших 73 жилых комплекса Екатеринбурга, и 34 агентств недвижимости. Каждое агентство недвижимости и застройщик получили право голоса за компанию-участника, кроме себя.

Фото: организаторы премии

Голосование за лучшие агентства недвижимости проходило в следующих номинациях: «Самое надежное агентство недвижимости», «Самое результативное агентство недвижимости» и «Самое профессиональное агентство недвижимости». Для выбора победителей в этих номинациях агентства были поделены на две группы: со штатом до 20 человек и свыше 21 человека. Среди небольших агентств самым надежным был признан «Атомстройкомплекс», самым результативным – «Ранчо», а самым профессиональным – «Бюро недвижимости №1». Среди крупных агентств в одноименных номинациях победителями стали «Северная казна», «Столица» и «Ново-сити».

Застройщики Екатеринбурга во время церемонии получили награды в 5 номинациях: «Лучшая квартирография», «Лучшая социальная инфраструктура», «Лучшее архитектурное решение», «Лучшая концепция благоустройства» и «Лучшая управляющая компания».

Фото: организаторы премии

Победителем в номинации «Лучшая квартирография» профессиональное сообщество признало компанию Acons Group за жилой квартал Clever Park, награда за лучшую социальную инфраструктуру была присуждена компании «РСГ-Академическое» за микрорайон Академический, лучшим архитектурным решением был назван проект ЕМЗ — жилой комплекс «Макаровский Квартал», победу в номинации «Лучшая концепция благоустройства» одержали кварталы Брусники в жилом районе Солнечный.

Наивысший балл по предоставлению жилищно-коммунальных услуг получила управляющая компания, работающая в жилом комплексе «Малевич» (PRINZIP).

Фото: организаторы премии

- Профессиональная премия в сфере недвижимости прошла в Екатеринбурге впервые. В других городах присутствия N1.RU она уже стала ежегодным мероприятием, на котором участники рынка подводят итоги года и награждают самых лучших. С этого года Екатеринбург подхватывает эту традицию и будет вручать премию за достижения на рынке недвижимости каждый год, — отметила руководитель группы продаж N1.RU и E1.Недвижимость в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.