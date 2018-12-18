2018-12-18T13:52:29+03:00
Происшествия

Пенсионерка, упавшая в лужу кипятка на Уралмаше, скончалась

У нее были ожоги 50% тела
Данил СВЕЧКОВ
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Кипятком залило несколько улиц. Фото: Валентина НовоселоваКипятком залило несколько улиц. Фото: Валентина Новоселова
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28 ноября на Уралмаше случилось коммунальное ЧП: прорвало трубу с горячей водой, из-за чего кипаток побежал по улицам Избирателей, Ломоносова и Победы. Машины не могли проехать, а люди пройти. Но что еще хуже, в кипяток упала 72-летняя женщина. После этого ее увезли в ожоговое отделение 40-й городской больницы Екатеринбурга.

- Она поступила к нам с обширными ожогами 50% тела, - сообщают в пресс-службе 40-й горбольницы. - Периодически она приходила в себя, но находилась на искусственной вентиляции легких.

К сожалению, организм женщины не справился. Сегодня стало известно, что она скончалась. В Екатеринбургской теплоснабжающей компании уже заявили о готовности помочь родным погибшей.

- Мы общаемся с дочерью женщины, - сообщают в пресс-службе ЕТК. - Она сейчас в стрессовом состоянии. Конкретных требований по стоимости организации похорон не обсуждали. Когда закончится мероприятия по погребению мы еще раз встретимся и обсудим материальную помощь.

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