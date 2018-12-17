В Екатеринбурге «мастер по ремонту окон» дважды обчистил 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники отдела полиции № 11 Екатеринбурга задержали 28-летнего мужчину, который дважды обчистил ветерана ВОВ. По данным силовиков, вечером 27 ноября мужчина пришел к 93-летнему дедушке под видом мастера по ремонту и обслуживанию пластиковых окон.

Вором оказался безработный 28-летний уралец. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Злоумышленник был знаком с хозяином жилища, так как ранее официально занимался оказанием услуг по обслуживанию окон и неоднократно посещал пожилого клиента, - рассказали в городском УМВД. - При опросе задержанный пояснил, что знал место, где пенсионер прятал деньги. В ходе предыдущих визитов мужчина заметил тайник ветерана.

Зайдя в квартиру, грабитель убедился, что хозяин один дома. Под видом проведения диагностики гость попросил ветерана произвести несколько замеров кухни, а сам остался в гостиной, чтобы якобы замерить оконную раму.

Вор знал, что дедушка хранит деньги в шкафу и вытащил из тайника 10 тысяч рублей. Пропажу денег заметила внучка ветерана, которая сразу же установила в жилище скрытую видеокамеру, когда дедушка рассказал ей о визите «мастера».

Момент кражи в квартире ветерана. Фото: УМВД по Екатеринбургу

4 декабря история повторилась – «специалист» вновь посетил ветерана, чтобы незаметно украсть деньги из шкафа. У пенсионера в силу возраста плохая память, и он снова согласился о встрече. На этот раз добычей злоумышленника стали 4 тысячи рублей, но теперь визит гостя и момент кражи денег зафиксировала видеокамера.

Найти злоумышленника, в том числе благодаря кадрам с камеры, для сыщиков не составило труда.

Мужчина полностью сознался и раскаялся в содеянном и пообещал компенсировать причиненный ветерану ущерб. Время до суда задержанный проведет под подпиской о невыезде.

У полиции также есть основания полагать, что грабитель может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

Всех, кто мог пострадать от его действий, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7-902-445-30-02, +7-965-545-22-12 (уголовный розыск), (343) 356-42-11 (дежурная часть).