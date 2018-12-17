2018-12-17T10:06:25+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге у годовалого малыша обнаружен свиной грипп

Вирус H1N1 врачи выявили, когда ребенок поступил в больницу с воспалением легких
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Медики призывают горожан не отказываться от прививокМедики призывают горожан не отказываться от прививокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице зарегистрирован первый случай заражения свиным гриппом. Как рассказали в пресс-службе Горздрава, вирус H1N1 врачи выявили у годовалого ребенка, который поступил в больницу с воспалением легких. Привит маленький пациент не был.

На прошлой неделе с дигнозом сезонного гриппа в больницу также попали две женщины 66 и 33 лет. У обеих тоже не было соответствующих прививок.

- Сезон гриппа продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказаться от прививки совсем, - напомнили в Городском центре медицинской профилактики.

Поставить вакцину можно бесплатно в любой поликлинике Екатеринбурга.

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