«Машина влетела в столб»: на Юго-Западе Екатеринбурга в ДТП серьезно пострадали три человека

В уральской столице воскресным днем на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге случилась серьзная авария. Водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с отечественным «ВАЗ – 2114», за рулем которого находилась женщина. Причина ДТП в потере управления владельцем немецкой иномарки сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД Екатеринбурга.

33-летний мужчина за рулем «Мерседеса» ехал в сторону улицы Академика Бардина, но не справился с управлением. В итоге неосторожный водитель врезался в «четырнадцатую». Столкновение было настолько сильным, что отечественная машина врезалась в столб.

В результате водитель 49-летняя женщина, управляющая «ВАЗом» и два ее пассажира получили ушибы и переломы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.