2018-12-16T17:10:14+03:00
Происшествия

«Машина влетела в столб»: на Юго-Западе Екатеринбурга в ДТП серьезно пострадали три человека

Происшествие случилось сегодня днем
Павел ПИВОВАРОВ
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Фото: Виталий БугаФото: Виталий Буга
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В уральской столице воскресным днем на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге случилась серьзная авария. Водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с отечественным «ВАЗ – 2114», за рулем которого находилась женщина. Причина ДТП в потере управления владельцем немецкой иномарки сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД Екатеринбурга.

33-летний мужчина за рулем «Мерседеса» ехал в сторону улицы Академика Бардина, но не справился с управлением. В итоге неосторожный водитель врезался в «четырнадцатую». Столкновение было настолько сильным, что отечественная машина врезалась в столб.

В результате водитель 49-летняя женщина, управляющая «ВАЗом» и два ее пассажира получили ушибы и переломы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.

ДТП на Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге.Легковушка влетела в столб. Видео: Виталий БугаЛев Истомин

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