Черная метка: в Екатеринбурге неизвестные пробили Cadillac ледорубом
Ночью в Екатеринбурге, неподалеку от станции метро «Динамо», хулиганы сильно повредили серебристый Cadillac. Утром владелец машины , как обычно пошел на парковку, и наткнулся на поврежденный автомобиль.
Ремонт автомобиля обойдется в десятки тысяч рублейФото: Олег Галимов
В лобовом стекле продукта американского автопрома красовался ледокол. В пресс-группе городского УМВД , журналисту «Комсомолки» подтвердили факт происшествия по адресу переулок Красный 5/1.
У дорогой иномарки выбили переднее и боковые окнаФото: Олег Галимов
- Заявление по данному факту было принято сегодня утром в отдел полиции № 11. Организована проверка. В ее рамках полицейские опрашивали жителей этого дома. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в полиции.
В салоне злоумышленники повредили электрикуФото: Олег Галимов
Сам пострадавший полагает, что произошедшее является чьей-то местью и это своеобразное предупреждение.