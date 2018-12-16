Черная метка: в Екатеринбурге неизвестные пробили Cadillac ледорубом

Ночью в Екатеринбурге, неподалеку от станции метро «Динамо», хулиганы сильно повредили серебристый Cadillac. Утром владелец машины , как обычно пошел на парковку, и наткнулся на поврежденный автомобиль.

Ремонт автомобиля обойдется в десятки тысяч рублейФото: Олег Галимов

В лобовом стекле продукта американского автопрома красовался ледокол. В пресс-группе городского УМВД , журналисту «Комсомолки» подтвердили факт происшествия по адресу переулок Красный 5/1.

У дорогой иномарки выбили переднее и боковые окнаФото: Олег Галимов

- Заявление по данному факту было принято сегодня утром в отдел полиции № 11. Организована проверка. В ее рамках полицейские опрашивали жителей этого дома. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в полиции.

В салоне злоумышленники повредили электрикуФото: Олег Галимов

Сам пострадавший полагает, что произошедшее является чьей-то местью и это своеобразное предупреждение.