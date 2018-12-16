На Урале четверо детей вместе с матерью отравились угарным газом из-за похода в гости

В поселке Арти поход в гости для четырех малолетних детей и их мамы едва не закончился гибелью. Все пятеро отравились угарным газом. Инцидент произошел утром 16 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде – Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, всему виной неосторожное обращение с печью.

Начало у истории не предвещало ничего плохого – 27-летняя мама вместе со своими детьми вчера вечером пришла в гости к жене брата. Самого мужчины дома не было, так как он был на работе в Екатеринбурге. Гости остались с ночевой, а с утра почувствовали себя очень плохо.

Выяснилось, что все отравились угарным газом из-за слишком раннего закрытия заслона на печи.

На место происшествия выезжали участковый и представитель службы полиции по делам несовершеннолетних.

- Все четверо детей и их мать были госпитализированы — сейчас медики оказывают им помощь, — прокомментировал инцидент начальник пресс – службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

По факту случившегося будет проведена проверка.