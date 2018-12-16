За уральского «Раскольникова», убившего тридцать старушек, пообещали три миллиона рублей

На Урале следователи никак не могут выйти на след опасного серийного убийцы. Страшные похождения душегуба за неполный год унесли жизни тридцати пожилых женщин. В разное время правоохранители предлагали за помощь в поимке автора «глухарей» разные суммы. После шести лет безрезультатных поисков награда возросла до трех миллионов рублей.

Впервые страшный преступник дал о себе знать в Татарстане. Именно там в 2011 году он совершил свое первое убийство: просто позвонил в дверь бабушки – пенсионерки. Затем представившись социальным работником, попал в квартиру доверчивой старушки. После этого мужчина жестоко задушил несчастную удавкой. Едва улеглись молвы насчет первого убийства, так сразу же громыхнула новость о следующем. В итоге, на счету мужчины оказалось 30 подобных злодеяний.

Жертвами становились престарелые женщины от 75 до 90 лет. Интересно, что убийства происходили исключительно в так называемых «хрущевках». Лишить жизни злодею хотелось лишь одиноких бабушек. У части из жертв нападавший забрал деньги и ценные вещи.

В 2012 году мужчина убил двух пенсионерок и а Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Убийца не отличается разнообразием и фантазией, но имеет собственный почерк – все погибшие были задушены разными вещами, начиная от банального халатного пояса до специальной удавки. Несмотря на усилия следователей нескольких федеральных округов мужчина как сквозь землю провалился.

Но совсем неуловимым у уральского Раскольникова не получилось стать: злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения в подъезде одной из убитых.

В итоге появился его фоторобот.

Фото: скан фоторобота

- Это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста (около 175 см), худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная. Является городским жителем, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, а также криминальный опыт, - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Следователи просят сообщить всю имеющуюся информацию о преступнике и его месте нахождении в следственные органы Следственного комитета по телефону в Екатеринбурге: 297-71-85 (руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Свердловской области), или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 358-71-61.