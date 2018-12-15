2018-12-15T17:31:11+03:00
Происшествия

Пожарные Екатеринбурга вытащили из горящей квартиры ребенка и его родителей

Также из дома было эвакуировано десять человек
Данил СВЕЧКОВ
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Пожар начался в четвертом часу дня. Фото: служба спасения «Сова»Пожар начался в четвертом часу дня. Фото: служба спасения «Сова»
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В четвертом часу дня из окна квартиры на восьмом этаже жилой высотки на улице Ильича повалил черный дым и стали вырываться языки пламени. В самой квартире в этот момент находились трое двое взрослых и один ребенок. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 22 сотрудника МЧС.

- Из горящей квартиры с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов были спасены три человека, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Все они получили незначительное отравление продуктами горения. Взрослые от госпитализации отказались, а ребенка увезли в детскую больницу «девятку». Его жизни ничего не угрожает.

Также спасатели эвакуировали из дома по лестнице десять человек, в том числе двух детей. Причина пожара выясняется.

Ребенка из сгоревшей квартиры увезли в детскую больницу с незначительным отравлением. Фото: служба спасения «Сова»

Ребенка из сгоревшей квартиры увезли в детскую больницу с незначительным отравлением. Фото: служба спасения «Сова»

На жильцов горящей квартиры пожарные надели дыхательные маски. Фото: служба спасения «Сова»

На жильцов горящей квартиры пожарные надели дыхательные маски. Фото: служба спасения «Сова»

Также из девятиэтажного дома было эвакуировано десять человек. Фото: служба спасения «Сова»

Также из девятиэтажного дома было эвакуировано десять человек. Фото: служба спасения «Сова»

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