Пожарные Екатеринбурга вытащили из горящей квартиры ребенка и его родителей

В четвертом часу дня из окна квартиры на восьмом этаже жилой высотки на улице Ильича повалил черный дым и стали вырываться языки пламени. В самой квартире в этот момент находились трое двое взрослых и один ребенок. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 22 сотрудника МЧС.

- Из горящей квартиры с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов были спасены три человека, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Все они получили незначительное отравление продуктами горения. Взрослые от госпитализации отказались, а ребенка увезли в детскую больницу «девятку». Его жизни ничего не угрожает.

Также спасатели эвакуировали из дома по лестнице десять человек, в том числе двух детей. Причина пожара выясняется.

Ребенка из сгоревшей квартиры увезли в детскую больницу с незначительным отравлением. Фото: служба спасения «Сова»

На жильцов горящей квартиры пожарные надели дыхательные маски. Фото: служба спасения «Сова»