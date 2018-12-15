Вот уж точно, никогда не поздно поменять призвание: на Урале бывший священнослужитель стал мастером по шугарингу. Шугаринг, если вдруг кто-то не знает, это когда лишние волоски с кожи удаляются при помощи тягучей и очень липкой сахарной пасты - наноси, да отдирай вместе с волосками. Бывшего священнослужителя зовут Владимиром Зайцевым и искусство шугаринга он освоил в совершенстве, благодаря чему даже одержал победу на местном чемпионате по шугарингу Beuty Expo Ural 2018.

– Меня зовут Владимир Зайцев, и, как бы это не было удивительно, одной из моих профессий стал шугаринг, – написал Владимир в группе чемпионата.

На местном чемпионате по шугарингу Владимир выиграл в номинации «Самый стильный мастер». Фото: со страницы Чемпионата по шугарингу Beauty Expo Ural 2018 в социальной сети vk.com

Владимир был единственным мужчиной-мастером. И он выиграл в номинации «Самый стильный мастер». К слову, родом Владимир из Курганской области. По данным сайта Екатеринбургской епархии, с 2007 по 2010 год он был настоятелем храма Иннокентия Московского, после чего остался клириком. До 2012 года Владимир возглавлял кафедру Теологии в Горном университете. А 7 мая 2018 года он получил запрет на священнослужение «впредь до усмотрения».