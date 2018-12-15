Задержки рейсов в аэропорт «Кольцово», вызванные туманом, прекратились

Несладко пришлось сотрудником екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в минувшую пятницу. Из-за сильного тумана десятки рейсов, направлявшихся в столицу Урала пришлось развернуть и отправить на резервные аэродромы - в Челябинск, Пермь, Уфу и Тюмень. А кроме того около трех десятков самолетов не могли вылететь из Екатеринбурга. Но к вечеру, когда туман наконец-то рассеялся, аэропорт восстановил свою работу.

- Аэропорт «Кольцово» без ограничений принимает и отправляет воздушные суда, - сообщают в пресс-службе «Кольцово». - Обслуживание рейсов началось накануне с 21.00 местного времени. Мы ожидаем, что в течение сегодняшнего дня будут обработаны все ранее задержанные по метеоусловиям рейсы, расписание аэропорта Екатеринбурга нормализовано.

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