В аэропорту Екатеринбурга задержали 30 авиарейсов

Густой туман, который окутал Екатеринбург утром 14 декабря, стал причиной задержки десятков рейсов в аэропорту Кольцово имени Демидова.

- По состоянию на 15 часов местного времени на прилет и вылет задержано около 30 рейсов. На запасные аэропорты в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе воздушной гавани уральской столицы.

Из-за сложной ситуации свердловская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Екатеринбурга. Это сделано для того, чтобы права пассажиров не были нарушены. Приемная расположена в терминале «В» в помещении В1-43, где находится отдел полиции.

Добавим, что сегодня утром из-за правильной рассадки пассажиров в Екатеринбурге экстренно приземлился борт «Уральских авиалиний», летевший из Уфы в Нижневартовск. Как выяснилось, самолет при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу.