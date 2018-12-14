2018-12-14T16:31:14+03:00
Происшествия

«Неправильно рассадили пассажиров»: стало известно, из-за чего рейс Уфа-Нижневартовск повредил хвост при взлете

Воздушное судно экстренно посадили в Екатеринбурге
Павел ПИВОВАРОВ
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Пассажирам пришлось несколько часов сидеть в аэропорту Екатеринбурга. Фото: InstagramПассажирам пришлось несколько часов сидеть в аэропорту Екатеринбурга. Фото: Instagram
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Сегодня около 8:00 утра в столице Урала экстренно запросил посадку борт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Уфы в Нижневартовск. Согласно официальной информации при взлете в аэропорту Башкирии самолет задел взлетно-посадочную полосу хвостом. Поломка стала очевидной уже в воздухе, поэтому командир принял решение экстренно посадить самолет в Екатеринбурге. В аэробусе А-321 летели 165 пассажиров и 7 членов экипажа.

- В салоне неправильно рассадили пассажиров, - рассказал «Комсомольской правде - Екатеринбург» источник в авикомпании. – Слишком много людей летели в хвосте салона. Больше допустимой нормы. В итоге, из-за неправильной рассадки хвостовая часть соприкоснулась с взлетной полосой. Сейчас самолет находится в нашем ангаре на ремонте.

Запасной самолет вылетел в Нижневартовск в 16:00 по местному времени. Фото: Instagram

Запасной самолет вылетел в Нижневартовск в 16:00 по местному времени. Фото: Instagram

Не смотря на то, что Екатеринбург сегодня окутал густой туман, самолет благополучно приземлился в «Кольцово». Всех пассажиров обеспечили прохладительными напитками и разместили в зале ожидания. Никто из них при посадке не пострадал.

Самолет с поломкой отвезли в ангар на ремонт. А пассажирам предоставили запасной лайнер. На нем в 16:00 по местному времени они вылетели в Нижневартовск. По предварительной информациии рейс был чартерный. Большинство пассажиров - вахтовики из Уфы.

На данный момент сломанный самолет уже осмотрели и нашли на нем «незначительные повреждения обшивки хвостовой части».

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Из-за тумана шесть самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге. Утром в пятницу в Екатеринбурге была нелетная погода. Город окутал густой туман. Из-за этого сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в столице Урала, и были отправлены на соседний аэропорт в Челябинск. Однако для одного воздушного судна сотрудники аэропорта все-таки сделали исключение. (подробности)

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