«Работаем, спасибо «Комсомолке!» в Екатеринбурге не будет массового сноса газетных киосков

В ближайшие три года мэрия Екатеринбурга намерена снести сотни нестационарных объектов торговли. Говоря простым языком – киосков и лотков станет намного меньше. Распоряжение на объявление «войны» ларькам дал лично глава города Александр Высокинский, поручив «зачистить» мегаполис до 2022 года. Читатели «Комсомолки» обеспокоены тем, что под «пресс» попадут и газетные киоски.

«Первый звоночек» прозвенел в конце лета этого года, когда 21 точку по продаже газет чиновники собирались закрыть на Уралмаше и Эльмаше. Причин было названо несколько: якобы часть торговых точек расположена в охранной зоне коммунальных сетей. Выяснилось, что в Орджоникидзевском районе таких точек нет.

Также говорилось о том, что киоски «Роспечати» мешают строительству новой трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Но на пути нашли лишь одну точку, а не два десятка.

В качестве третьей причины чиновники назвали внешний облик киосков: по их мнению они просто некрасивые.

- Я каждое утро по пути на работу покупаю газеты, журналы, а иногда и книги. Тут мне по пути. А если снесут – куда мне идти, - вздыхает жительница Уралмаша Оксана Токмакова, которая приобретает продукцию в торговой точке на проспекте Орджоникидзе, 2.

Тогда общими усилиями местных редакций киоски удалось отстоять: редактора областных изданий написали коллективное письмо тогдашнему главе района Вячеславу Трапезникову и киоскеров оставили в покое.

- Для наших предприятий сокращение торговых точек по продаже печатной продукции на 65 % приведет к резкому сокращению продаж тиражей! - сообщалось в письме. - Вследствие этого печатные СМИ станут еще менее доступными для екатеринбургских читателей, а печатные издания усугубят свою и без того крайне тяжелую экономическую ситуацию.

Ежедневно в киосках покупают газеты сотни тысяч горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Такие жалобы в начале осени десятками поступали в редакцию газеты. Сейчас, когда администрация города объявила киоскам настоящую войну, читатели вновь обеспокоились.

Сейчас в Екатеринбурге работает 200 газетных киосков. В этом году с подачи мэрии закрыли только два из них: один на Фрезеровщиков, 27 – именно он и находился на пути месте строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Еще один располагался в районе стадионе «Екатеринбург Арена», подъезды к которому расчищали перед ЧМ-2018 по футболу.

- Нам сказали, что эту точку можно реконструировать, но для нас это дорого, поэтому проще было проще отказаться, - рассказывают представители местной «Роспечати».

В мэрии «Комсомолке» рассказали, что массового сноса газетных торговых точек не предвидится.

- Это же законные объекты, поэтому они продолжат работу. Мы будем плотно заниматься нелегальными киосками. Массового сноса не будет, - говорят в администрации.

Руководство «Роспечати» в Екатеринбурге, которое обслуживает торговые точки, также спешит успокоить читателей: после осенней истории со сносом на Уралмаше, серьезных поводов для беспокойства не было – в городе прессу можно приобрести в киосках и торговых центрах, а также на лотках в крупных продовольственных сетях.

- Мы очень благодарны «Комсомолке» и другим изданиям, которые моментально отреагировали на возможное закрытие торговых точек в Екатеринбурге и помогли отстоять киоски. Без вашей поддержки ситуация могла завершиться для нас и ваших читателей, - рассказывают в екатеринбургском представительстве «Роспечати».