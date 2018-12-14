2018-12-14T15:01:17+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали двух пироманов, из-за которых в руках сотрудницы ЖЭУ взорвался пакет

С помощью взрывного устройства они пытались избавиться от подруги одного из них
Данил СВЕЧКОВ
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От госпитализации пострадавшая женщина отказалась. Фото: "Инцидент Екатеринбург"От госпитализации пострадавшая женщина отказалась. Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В середине октября женщина, работавшая в ЖЭУ, прибирала двор на Чкалова, 131 и заметила бесхозный мусорный мешок около подъездной урны. Только она взяла его в руки, как мешок вдруг вспыхнул. Пламя обожгло женщине руки. Госпитализация ей не понадобилась, однако этой историей сразу заинтересовались сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета России. Как оказалось, в мешке было спрятано взрывное устройство, с помощью которого двое злоумышленников хотели расправиться с одной из жительниц дома.

– 27-летний житель Екатеринбурга испытывал личную неприязнь к своей сожительнице, в связи с чем решил убить ее, – сообщают в СУ СКР по Свердловской области. – Для этого он вступил в сговор со своим 28-летним знакомым.

Изготовив взрывное устройство, парни установили его у подъезда. Их жертва должна была скоро появиться у подъезда. Тогда бы они нажали на кнопку и взорвали устройство. Однако сотрудница ЖЭУ появилась раньше. Злоумышленники, стоявшие неподалеку, увидели это и, испугавшись, что незнакомка отнесет устройство в полицию, нажали на кнопку, чтобы уничтожить его. Парней задержали спустя полтора месяца. Сейчас они находятся под стражей.

– Свободного времени теперь у «джентльменов удачи» более чем предостаточно, есть, когда поразмышлять над тем, почему нельзя было мирным путем попытаться решить проблемные вопросы в семейных отношениях, не доводя ситуацию до тюремных нар, – отмечает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Ведь, как говорил известный сказочный персонаж, это всего лишь дела житейские!

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