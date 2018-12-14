«Разобрали до единой детали»: Юрий Дудь оценил уральскую елку из "копейки"

Колеса стоят на земле, зеленый кузов парит в паре метров над ними. А двери зависли еще выше. Классическая «копейка» гордость отечественного автопрома, которая когда-то была самой массовой машиной в стране будто взорвалась не до конца. Детали друг от друга отсоединились, полетели в разные стороны, но вдруг замерли. Такая инсталляция появилась в Музее автомобильной техники УГМК под Екатеринбургом и сегодня обратила на себя внимание известного видеоблогера Юрия Дудя.

Инсталляцию оценил в своем блоге известный видеоблоггер Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud/

«Весной видел полностью, прям до единой детали разобранный и подвешенный Фольксваген Гольф в Музее Гуггенхайма в Бильбао.

В Екатеринбурге разобрали не так подробно, но все равно [очено хорошо]

(Это музей УГМК, если что)», - написал журналист на своей странице в Instagram.

По задумке авторов эта инсталляция повторяет взрыв-схемы с изображением внутреннего устройства автомобиля, которые часто печатались в советских автомобильных каталогах.

– Мы решили повторить эту взрыв-схему в реальности, – говорит Анатолий Курлаев, экспозиционер музея. – «Копейку» выбрали потому, что это был один из базовых автомобилей для многих людей в нашей стране. Сложнее всего было найти кузов машины, сохранившийся в идеальном состоянии. Его мы купили по объявлению.

Инсталляция повторяет взрыв-схему из советских автомобильных каталогов. Фото: Музей автомобильной техники УГМК

Весит вся конструкция около тонны. На то, чтобы разобрать машину и подвесить ее у сотрудников музея ушло около полугода, а также множество прочных тросов.

– Трос мы подвесили на четырех мощных тросах, прикрепленных к раме из балок, – рассказывает Анатолий Курлаев. – Изначально мы собрали леса, на которых стояла машина, потом, когда машину закрепили на тросах, леса убрали и «Копейка» осталась у нас висеть.

К Новому году ее украсили разноцветными шарами, превратив в своеобразную елку. Фото: Музей автомобильной техники УГМК

В России такую инсталляцию сделали впервые, однако первопроходцами уральские экспозиционеры не стали. Похожие инсталляции можно найти в музеях Mercedes-Benz и Ford. Зато по части креатива наши соотечественники уж точно оказались впереди планеты всей. Аккурат под Новый год они украсили зеленую «Копейку» разноцветными шарами, превратив парящую машину в своеобразную праздничную елку.