2018-12-14T13:44:08+03:00
Происшествия

Из-за тумана шесть самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге

Еще девять самолетов не смогли взлететь
Данил СВЕЧКОВ
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Самолеты пришлось отправить на запасной аэродром.Самолеты пришлось отправить на запасной аэродром.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дымка, которая опустилась на Екатеринбург этим утром помешала работе местного аэропорта "Кольцово". Как сообщают пассажиры авиарейсов, летевших в Екатеринбург, вместо столицы Урала они сели в... Челябинске.

- Сильный туман в Екатеринбурге стал причиной задержки прилета и вылета 15 рейсов, - подтвердили в пресс-службе аэропорта "Кольцово". - На запасной аэродром в Челябинск отправились пять рейсов: U6-7710, U6-704, U6-300, S7-3249, SU-1410. Один рейс ушел на запасной аэродром в Пермь – YK-865.

В международном аэропорту Челябинска уточнили, что к ним было перенаправлено пять рейсов из китайских Пекина и Харбина, а также российских Благовещенска, Новосибирска и Москвы.

- Как долго они пробудут у нас, зависит от решения командиров воздушных суден, - сообщают в пресс-службе Челябинского аэропорта.

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