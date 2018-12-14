Из-за тумана шесть самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге

Дымка, которая опустилась на Екатеринбург этим утром помешала работе местного аэропорта "Кольцово". Как сообщают пассажиры авиарейсов, летевших в Екатеринбург, вместо столицы Урала они сели в... Челябинске.

- Сильный туман в Екатеринбурге стал причиной задержки прилета и вылета 15 рейсов, - подтвердили в пресс-службе аэропорта "Кольцово". - На запасной аэродром в Челябинск отправились пять рейсов: U6-7710, U6-704, U6-300, S7-3249, SU-1410. Один рейс ушел на запасной аэродром в Пермь – YK-865.

В международном аэропорту Челябинска уточнили, что к ним было перенаправлено пять рейсов из китайских Пекина и Харбина, а также российских Благовещенска, Новосибирска и Москвы.

- Как долго они пробудут у нас, зависит от решения командиров воздушных суден, - сообщают в пресс-службе Челябинского аэропорта.