Екатеринбург накрыл густой туман с запахом гари

Социальные сети сегодня с раннего утра заполонили фотографии тумана. Екатеринбуржцы активно делятся снимками белой пелены и жалуются на затрудненное дыхание и нулевую видимость. Особенно тяжело приходится автомобилистам.

Фото: читатели "Комсомолки"

- Ну нужно понимать, что вчера был чуть ли не плюс, а сегодня резко похолодало. Природное явление, - объясняют одни.

Фото: читатели "Комсомолки"

Белое покрывало горожане фиксируют во всех района. Но как оказалось, не лучше ситуация обстоит и в Асбесте, Верхней Пышме и Каменск-Уральском.- Запах на улице не морозной свежести точно, - возражают другие.

Фото: читатели "Комсомолки"

- Предупреждение о смоге продлено до следующего вторника. Из-за безветрия накапливающиеся в воздухе вредные примеси никак не могут рассеиться, - говорит главный синоптик Свердловского гидрометеоцентра Галина Шепоренко. - А туманная дымка образовалась от разницы температур накануне и сейчас.Как пояснили в Уралгидрометцентре, спорить здесь не стоит, так как в данном случае обычное природное явление наложилось на нерассеивающиеся вредные примеси.

Фото: читатели "Комсомолки"