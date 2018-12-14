2018-12-14T13:53:46+03:00
Общество

Екатеринбург накрыл густой туман с запахом гари

Горожане жалуются на затрудненное дыхание и нулевую видимость
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: читатели "Комсомолки"Фото: читатели "Комсомолки"
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Социальные сети сегодня с раннего утра заполонили фотографии тумана. Екатеринбуржцы активно делятся снимками белой пелены и жалуются на затрудненное дыхание и нулевую видимость. Особенно тяжело приходится автомобилистам.

Фото: читатели "Комсомолки"

Фото: читатели "Комсомолки"

- Ну нужно понимать, что вчера был чуть ли не плюс, а сегодня резко похолодало. Природное явление, - объясняют одни.

Фото: читатели "Комсомолки"

Фото: читатели "Комсомолки"

Белое покрывало горожане фиксируют во всех района. Но как оказалось, не лучше ситуация обстоит и в Асбесте, Верхней Пышме и Каменск-Уральском.- Запах на улице не морозной свежести точно, - возражают другие.

Фото: читатели "Комсомолки"

Фото: читатели "Комсомолки"

- Предупреждение о смоге продлено до следующего вторника. Из-за безветрия накапливающиеся в воздухе вредные примеси никак не могут рассеиться, - говорит главный синоптик Свердловского гидрометеоцентра Галина Шепоренко. - А туманная дымка образовалась от разницы температур накануне и сейчас.Как пояснили в Уралгидрометцентре, спорить здесь не стоит, так как в данном случае обычное природное явление наложилось на нерассеивающиеся вредные примеси.

Фото: читатели "Комсомолки"

Фото: читатели "Комсомолки"

Фото: читатели "Комсомолки"

Фото: читатели "Комсомолки"

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