2018-12-14T13:53:46+03:00
Общество

В России активно развивается сотрудничество с торговыми представителями из 55 стран мира

Биржа контактов – традиционная форма одновременных встреч торговых представителей с партнерами
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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10 декабря министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова приняла участие в работе Координационного совета по промышленности под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Основная тема совета – развитие экспортного потенциала и несырьевого неэнергетического экспорта российских предприятий.

В рамках деловой программы участники мероприятия обсудили вопросы международного сотрудничества на бирже контактов с торговыми представителями из 55 стран мира. В том числе Наталья Безбородова говорила о продвижении экспортноориентированных проектов и развитии сотрудничества на международных рынках с торговыми представителями Российской Федерации в Узбекистане, Китае, Казахстане. Торговый представитель РФ во Франции выразил заинтересованность в оренбургских пуховых изделиях.

В заседании, ключевой темой которого стала реализация проекта «Международная кооперация и экспорт», приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

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