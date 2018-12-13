2018-12-14T13:53:46+03:00
Общество

В России стартует конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2018»

Торжественная церемония открытия состоится 15 декабря в Оренбурге
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2017 году педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи города Оренбурга Елена Левшина, выступавшая в туристско-краеведческой номинации конкурса, стала лучшим педагогом дополнительного образования России-2017 и получила звание абсолютного победителя конкурса. Поэтому право принять конкурс в этом году получила Оренбургская область.

Конкурсные мероприятия пройдут с 16 по 18 декабря по шести номинациям: «Техническая»; «Естественнонаучная»; «Социально-педагогическая»; «Художественная»; «Туристско-краеведческая»; «Физкультурно-спортивная».

В финале примут участие 60 педагогов дополнительного образования из 35 регионов России. Конкурсанты представят свои презентации «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», проведут открытые занятия с учащимися по теме «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой», а также выступят на импровизированном конкурсе и напишут эссе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах