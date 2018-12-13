В России стартует конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2018»

В 2017 году педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи города Оренбурга Елена Левшина, выступавшая в туристско-краеведческой номинации конкурса, стала лучшим педагогом дополнительного образования России-2017 и получила звание абсолютного победителя конкурса. Поэтому право принять конкурс в этом году получила Оренбургская область.

Конкурсные мероприятия пройдут с 16 по 18 декабря по шести номинациям: «Техническая»; «Естественнонаучная»; «Социально-педагогическая»; «Художественная»; «Туристско-краеведческая»; «Физкультурно-спортивная».

В финале примут участие 60 педагогов дополнительного образования из 35 регионов России. Конкурсанты представят свои презентации «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», проведут открытые занятия с учащимися по теме «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой», а также выступят на импровизированном конкурсе и напишут эссе.