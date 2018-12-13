2018-12-13T19:02:47+03:00
Общество

XI Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» в этом году пройдет очень насыщенно

Россия активно готовится к предстоящему Году театра
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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2019 год объявлен Годом театра, и страна уже начала активно готовить яркие мероприятия, спектакли, постановки. Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что очень фееричным станет XI Международный театральный фестиваль «Гостиный двор», который в этот раз будет посвящён драматическому искусству. Праздник обещает много интересных встреч, но пока афиша фестиваля в стадии формирования.

– Прорабатываем сейчас вопрос гастролей наших театров в городах и районах области, – сообщила Евгения Шевченко. – Есть задумка сделать так, чтобы до каждого муниципального образования доехал какой-то из областных театров. Будут у театров в рамках обменных гастролей творческие поездки в другие субъекты РФ благодаря проекту Большие гастроли, где мы участвуем очень активно.

Повезет тому, кто увидит артистов из Оренбурга в своем городе. Они готовят 20 проектов различного масштаба, проект «Живые театральные уроки», традиционный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», «Ночь искусств», «Ночь библиотек», «Ночь музеев». И это – только начало.

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