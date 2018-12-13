2018-12-14T13:53:46+03:00
Экономика

Гериатрическое отделение для жителей области открылось на базе больницы сети «РЖД-Медицина» в Нижнем Тагиле

До конца года по заявке ТФОМС планируется оказать необходимые медицинские услуги 40 пожилым гражданам
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Первое гериатрическое отделение для оказания медицинской помощи пожилым людям открылось в Нижнем Тагиле. Оно создано на базе Поликлиники №3 (станция Старатель) – структурного подразделения НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД».

Учреждение сети «РЖД-Медицина» в соответствии с решением Минздрава Свердловской области будет оказывать специализированную помощь жителям Нижнего Тагила и близлежащих населенных пунктов, входящих в Горнозаводской и Северный управленческие округа Свердловской области. Первые 40 пациентов уже прошли лечение, до конца года по заявке ТФОМС планируется оказать необходимые медицинские услуги еще 40 пожилым гражданам.

В отделении на 20 коек граждане могут получить консультацию терапевта и узких специалистов (оториноларинголога, офтальмолога, психолога, невролога), пройти обследование, медикаментозное и физиолечение с учетом индивидуальных возрастных особенностей. Все услуги оказываются бесплатно, по полису ОМС. Решение о направлении пациента в гериатрическое отделение принимают врачи в поликлиниках по месту жительства.

Участие учреждений сети «РЖД-Медицина» в реализации территориальных программ оказания гражданам бесплатной медицинской помощи ведется в рамках соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения между ОАО «РЖД» и Минздравом России. Оно предполагает использование хорошо оснащенных больниц и поликлиник компании для улучшения здоровья населения, повышения трудового долголетия и продолжительности жизни россиян.

Как отмечает начальник Свердловской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Николай Юй, у сети учреждений «РЖД-Медицина» накоплен успешный опыт по оказанию медицинской помощи ветеранам железнодорожного транспорта.

Ведомственные медучреждения владеют уникальными методиками, ориентированными на данную возрастную категорию, а также необходимыми материально-техническими ресурсами. «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский» – одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Развитие на ее базе спектра медицинских услуг для пожилых граждан с учетом их возрастных особенностей будет способствовать увеличению продолжительности жизни населения.

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