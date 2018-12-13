2018-12-13T18:30:24+03:00
Происшествия

Житель Нижнего Тагила убил возлюбленную в свой день рождения и три дня хранил труп в диване

Пропажу женщины заметила ее подруга, которая и вызвала полицию
Олег Галимов
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Убийцу проверят на вменяемость. Фото: соцсетиУбийцу проверят на вменяемость. Фото: соцсети
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В Нижнем Тагиле арестовали местного любителя помахать ножом, который, по всей видимости, добавил в свой послужной список и убийство. Речь идет о 25-летнем Евгении Малахове и его возлюбленной – матери двоих детей Марине Абдулиной.

Подруги девушки давно уговаривали ее бросить парня и взяться за ум, но пристрастие к выпивке и желание иметь «крепкое мужское плечо» перебороли здравый смысл.

Должна была порвать с ним почти два года назад

Впервые Женя поднял руку на Марину в начале 2017 года, тогда она отделалась ссадинами и мелкими травмами. Женщину пыталась защитить ее 11-летняя дочка. Но и ей досталось – сожитель матери вырвал девочке половину волос. Закончилось все тем, что Евгения посадили на год, а дочерей (их у женщины две - Ред.) Марины забрали в детский дом.

Подруги умоляли Марину бросить Женю. В последний раз ее видели живой 12 ноября. Фото: соцсети

Подруги умоляли Марину бросить Женю. В последний раз ее видели живой 12 ноября. Фото: соцсети

Тагильский «Казанова» вышел из колонии в мае этого года и первым делом вернулся к своей пассии, которая уже была не очень-то и рада возвращению бойфренда.

- За последние полтора года Марина пыталась несколько раз порвать с Женей, - рассказывает близкая подруга. - От алкоголя и наркотиков он окончательно сошел с ума.

Изуродовал лицо и выследил на работе

Этой осенью Евгений снова взялся за нож и изуродовал «любимой» лицо. Родственники Марины говорят, что сквозь раны виднелись куски мяса и зубы. Ей хватило смелости убежать и обратиться в полицию, но силовики лишь развели руками и отказались забирать Женю в изолятор.

- Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью." Совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, поэтому под стражу его не взяли, - объясняют в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Дочки Марины. Фото: соцсети

Дочки Марины. Фото: соцсети

Два дня подруга прятала Марину у себя дома, но Ромео выследил ее, когда она вышла на работу. А через неделю ее не стало. Евгений, отмечая свой день рождения, выпил лишнего и зарезал сожительницу.

Подруги Марины не могли дозвониться до нее и сразу же стали бить тревогу. Через два дня в квартиру Жени постучал наряд полиции. Найти труп не составило особого труда – три дня тело пролежало в диване. Если Малахова признают вменяемым, то ему светит до 15 лет заключения.

- В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», - рассказал «Комсомолке» руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Денис Кельбиханов. - Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психиатрическая.

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